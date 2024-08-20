Власти раздадут пермякам ленты и наклейки с триколором

В Перми в День флага России пермякам бесплатно раздадут ленты и наклейки с триколором. Акция будет одной из частей празднования, сообщили в мэрии.
«Волонтеры будут раздавать ленты с триколором и стикер-наклейки в форме сердца в цветах флага Российской Федерации. Их можно получить 22 августа с 13:00 до 17:00 на Соборной площади, на Тихом Компросе у ДК имени Солдатова и в районе перекрёстка улиц Попова и Петропавловской. С 16:00 до 19:00 — в городских парках „Счастье есть“ и саду имени В.Л. Миндовского», — сообщается на сайте администрации.
Отмечать праздник будут концертами в разных районах города. Так, с 18:00 начнется шоу в саду им. В.Л. Миндовского, парке им. А.П. Чехова и парке «Счастье есть». В 19:00 стартует концерт на набережной в Кировском районе. На набережной в Ленинском районе установят тематические фотозоны.
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