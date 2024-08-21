Стала известна причина сбоев ряда сервисов в России

Причиной сбоев ряда сервисов в России стала DDоS-атака на операторов связи
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DDоS-атака на операторов - причина сбоев российских сервисов
DDоS-атака на операторов - причина сбоев российских сервисов Фото:

DDоS-атака на операторов связи послужила причиной сбоев ряда сервисов в России. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.

«Сбой в работе интернет-сервисов в России был связан с DDoS-атакой на операторов связи», — рассказали РИА Новости в ведомстве. Сейчас атака уже отражена.

Российские пользователи массово жаловались на сбои в работе мессенджеров. В частности, отмечали перебои в Telegram и WhatsApp. В мессенджерах не отправлялись сообщения, не грузились фотографии, аудио- и видеосообщения.

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DDоS-атака на операторов связи послужила причиной сбоев ряда сервисов в России. Об этом сообщили в Роскомнадзоре. «Сбой в работе интернет-сервисов в России был связан с DDoS-атакой на операторов связи», — рассказали РИА Новости в ведомстве. Сейчас атака уже отражена. Российские пользователи массово жаловались на сбои в работе мессенджеров. В частности, отмечали перебои в Telegram и WhatsApp. В мессенджерах не отправлялись сообщения, не грузились фотографии, аудио- и видеосообщения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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