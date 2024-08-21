Стала известна причина сбоев ряда сервисов в России

DDоS-атака на операторов - причина сбоев российских сервисов
DDоS-атака на операторов связи послужила причиной сбоев ряда сервисов в России. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.
«Сбой в работе интернет-сервисов в России был связан с DDoS-атакой на операторов связи», — рассказали РИА Новости в ведомстве. Сейчас атака уже отражена.
Российские пользователи массово жаловались на сбои в работе мессенджеров. В частности, отмечали перебои в Telegram и WhatsApp. В мессенджерах не отправлялись сообщения, не грузились фотографии, аудио- и видеосообщения.
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