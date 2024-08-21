Кухарук готовит новый пакет мер поддержки семьям участников СВО в ХМАО

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук намерен расширить список льгот для семей участников специальной военной операции. Несмотря на то, что социальная сфера в Югре традиционно считается одной из самых сильных в стране, а меры поддержки бойцов при экс-главе региона Наталье Комаровой были многогранны, поездки по муниципалитетам выявили проблемы, которые придется решать ее преемнику на посту. О том, как будет доработан пакет льгот для участников спецоперации из ХМАО, — в материале URA.RU.
Вопросы, заданные бойцами или их семьями Кухаруку, звучали буквально на каждой встрече в городах и районах округа. Однако именно во время его визита 21 августа в предпоследний муниципалитет — Югорск — обращений родных и близких фронтовиков было больше всего. И жалобы были самые серьезные.
Встреча с семьями мобилизованных вместо праздников
К Кухаруку обратилась жена участника СВО Юлия Базюкова, которая рассказала, что во время приезда Комаровой в город осенью 2023 года семьи мобилизованных просили главу региона о встрече с ними. «Мы очень хотим встречи с вами для обсуждения вопросов, которые можно решить на региональном уровне — здравоохранения, вопросы прав человека, прав ребенка. В том году мы просили экс-губернатора. Мы ее так не дождались. Была под предлогом [новогодней] елки проведена встреча, где было пять семей мобилизованных — четыре из Ханты-Мансийска, один из Междуреченска. Приглашены были контрактники. Нам не нужны такие встречи. Нас не нужно приурочивать к праздникам. Мы просто хотим по-человечески, чтобы с каждого муниципалитета были представители семейной мобилизованных, которые смогут за всех озвучить вообще проблемы», — заявила многодетная мать.
Кухарук пообещал встретиться с мобилизованными после окончания серии его поездок по Югре. «У нас остался ещё один муниципалитет. Это Октябрьский район. Мы его тоже в ближайшие время посетим с рабочим визитом. И, конечно, встречу проведём», — пообещал глава региона. Он попросил жену бойца оставить свои контакты помощникам.
Семьи погибших бойцов получат право на первоочередное расселение
Однако просьбой о встрече по проблемах мобилизованных жители Югорска не ограничились. Следующей заявительницей оказалась мать погибшего бойца. Женщина, расплакавшись, рассказала Кухаруку, что местные власти выселяют ее из аварийного жилья, и ей некуда больше идти. Квартиру требуют освободить уже через две недели. Кухарук тут же подошел к женщине, обнял ее и принялся успокаивать, заверив, что никто не оставит ее без крова. Он поручил местным властям предоставить ей временное жилье на замену аварийного. «Мы примем все меры, чтобы у вас было нормальное, достойное, комфортное жилье», — пообещал плачущей женщине врио губернатора.
Окружное законодательство пока не позволяет защитить жилищные права семей погибших участников СВО. Но Кухарук пообещал все исправить и расширить список льготников, добавив туда эту категорию граждан. Он уточнил, что аналогичные вопросы поднимались в других муниципалитетах — например, на встречах в Сургутском районе и Урае. Глава региона отметил, что несмотря на широкий перечень льгот, на семьи погибших бойцов мораторий на выселение не распространяется.
Расходы на соцподдержку снижаться не будут
На ближайшем заседании думы региональное законодательство будет дополнено новой мерой поддержки. Право на первоочередное расселение появится у семей погибших бойцов. Кроме того, в департамент региональной безопасности и фонд «Защитники Отечества» отданы для проработки жалобы, с которыми участники СВО и их семьи обращались к Кухаруку во время его поездок по Югре.
Врио губернатора отметил, что больше половины средств окружного бюджета расходуется на социальное направление. И такая тенденция будет сохраняться и впредь. «Если посмотреть на структуру бюджета, то больше половины всех средств предусмотрены в расходной части — это все-таки социальное направление. Это развитие человеческого капитала, это образование, здравоохранение, социальные выплаты. Сегодня существенные затраты бюджет направляет на то, чтобы комфортно могли жить как раз жители и старшего поколения и те, кто относятся к социально незащищенным категориям и те, кто нуждается в особой опеке и внимании. Поэтому социальная направленность бюджета — это то, что не первый год сопровождает политику как правительства, так и депутатского корпуса. Уверен, что это будет и на следующий трехлетний период», — подытожил Кухарук.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!