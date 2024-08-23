Названы напитки, снижающие риск ожирения

Горькие полифенолы из чая и кофе помогают снижать риск диабета и ожирения. Об этом сообщается в исследованиях.
«Полифенолы (биологически активные соединения, содержащиеся в растительной пище — прим. URA.RU), содержащиеся в овощах, кофе, фруктах, чае и семенах, отличаются горьким вкусом и долго выводятся из организма из-за плохого усвоения. Они повышают чувствительность клеток к сахару, а их взаимодействие с T2R-рецепторами приводит к увеличению гормонов желудочно-кишечного тракта, что снижает риск ожирения и диабета», — указано в исследовании журнала
Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анжела Толмасова сообщала, что необходимо научиться заменять продукты и напитки с низким содержанием питательных веществ на более полезные для организма. По ее словам, самыми вредными продуктами для фигуры являются сосиски, газировки, картофель фри, алкоголь и белый хлеб, так как содержат опасную для организма комбинацию углеводов и жиров с дополнительным содержанием соли и сахара.
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