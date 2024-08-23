23 августа 2024

Названы напитки, снижающие риск ожирения

Food Bioscience: горькие вещества из чая и кофе снижают риск ожирения
© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан "Мечтатели". Екатеринбург, кофе, мечтатели ресторан
Полифенолы, содержащиеся в кофе, помогают снижать риск ожирения Фото:

Горькие полифенолы из чая и кофе помогают снижать риск диабета и ожирения. Об этом сообщается в исследованиях.

«Полифенолы (биологически активные соединения, содержащиеся в растительной пище — прим. URA.RU), содержащиеся в овощах, кофе, фруктах, чае и семенах, отличаются горьким вкусом и долго выводятся из организма из-за плохого усвоения. Они повышают чувствительность клеток к сахару, а их взаимодействие с T2R-рецепторами приводит к увеличению гормонов желудочно-кишечного тракта, что снижает риск ожирения и диабета», — указано в исследовании журнала Food Bioscience.

Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анжела Толмасова сообщала, что необходимо научиться заменять продукты и напитки с низким содержанием питательных веществ на более полезные для организма. По ее словам, самыми вредными продуктами для фигуры являются сосиски, газировки, картофель фри, алкоголь и белый хлеб, так как содержат опасную для организма комбинацию углеводов и жиров с дополнительным содержанием соли и сахара.

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Горькие полифенолы из чая и кофе помогают снижать риск диабета и ожирения. Об этом сообщается в исследованиях. «Полифенолы (биологически активные соединения, содержащиеся в растительной пище — прим. URA.RU), содержащиеся в овощах, кофе, фруктах, чае и семенах, отличаются горьким вкусом и долго выводятся из организма из-за плохого усвоения. Они повышают чувствительность клеток к сахару, а их взаимодействие с T2R-рецепторами приводит к увеличению гормонов желудочно-кишечного тракта, что снижает риск ожирения и диабета», — указано в исследовании журнала Food Bioscience. Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анжела Толмасова сообщала, что необходимо научиться заменять продукты и напитки с низким содержанием питательных веществ на более полезные для организма. По ее словам, самыми вредными продуктами для фигуры являются сосиски, газировки, картофель фри, алкоголь и белый хлеб, так как содержат опасную для организма комбинацию углеводов и жиров с дополнительным содержанием соли и сахара.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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