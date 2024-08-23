Названы напитки, снижающие риск ожирения

Food Bioscience: горькие вещества из чая и кофе снижают риск ожирения

24 августа 2024 в 04:39 Размер текста - 17 +

Полифенолы, содержащиеся в кофе, помогают снижать риск ожирения Фото: Размик Закарян © URA.RU Горькие полифенолы из чая и кофе помогают снижать риск диабета и ожирения. Об этом сообщается в исследованиях. «Полифенолы (биологически активные соединения, содержащиеся в растительной пище — прим. URA.RU), содержащиеся в овощах, кофе, фруктах, чае и семенах, отличаются горьким вкусом и долго выводятся из организма из-за плохого усвоения. Они повышают чувствительность клеток к сахару, а их взаимодействие с T2R-рецепторами приводит к увеличению гормонов желудочно-кишечного тракта, что снижает риск ожирения и диабета», — указано в исследовании журнала Food Bioscience . Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анжела Толмасова сообщала, что необходимо научиться заменять продукты и напитки с низким содержанием питательных веществ на более полезные для организма. По ее словам, самыми вредными продуктами для фигуры являются сосиски, газировки, картофель фри, алкоголь и белый хлеб, так как содержат опасную для организма комбинацию углеводов и жиров с дополнительным содержанием соли и сахара. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Горькие полифенолы из чая и кофе помогают снижать риск диабета и ожирения. Об этом сообщается в исследованиях. «Полифенолы (биологически активные соединения, содержащиеся в растительной пище — прим. URA.RU), содержащиеся в овощах, кофе, фруктах, чае и семенах, отличаются горьким вкусом и долго выводятся из организма из-за плохого усвоения. Они повышают чувствительность клеток к сахару, а их взаимодействие с T2R-рецепторами приводит к увеличению гормонов желудочно-кишечного тракта, что снижает риск ожирения и диабета», — указано в исследовании журнала Food Bioscience. Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анжела Толмасова сообщала, что необходимо научиться заменять продукты и напитки с низким содержанием питательных веществ на более полезные для организма. По ее словам, самыми вредными продуктами для фигуры являются сосиски, газировки, картофель фри, алкоголь и белый хлеб, так как содержат опасную для организма комбинацию углеводов и жиров с дополнительным содержанием соли и сахара.