Семьи погибших бойцов СВО из ХМАО не будут платить за детский сад

Семьи ХМАО, в которых глава семейства ушел на СВО и погиб в ходе выполнения боевых задач, будут полностью освобождены от оплаты детского сада. Об этом сообщил председатель окружной думы Борис Хохряков.
«Сейчас семьям участников специальной военной операции компенсируется родительская плата за пребывание ребенка в детском саду. Если участник спецоперации погиб, то их семьи теперь будут полностью освобождены от платы за детский сад. То есть она не будет начисляться вообще. Таким образом, мы защищаем такие семьи новой мерой поддержки», — цитируются слова Хохрякова на сайте думы ХМАО.
Также было принято решение добавить новую категорию граждан, которая сможет пользоваться мерами соцподдержки. В нее войдут семьи участников СВО, которые помогали фронту и до заключения контракта с Минобороны. Им будут компенсировать оплату за детский сад и предоставлять бесплатное питание в школах.
Помимо этого, врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук намерен еще расширить список льгот для семей участников специальной военной операции. Несмотря на то, что социальная сфера в Югре традиционно считается одной из самых сильных в стране, а меры поддержки бойцов при экс-главе региона Наталье Комаровой были многогранны, поездки по муниципалитетам выявили проблемы, которые придется решать ее преемнику на посту.
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