23 августа 2024

В лагере Сургута облили кипятком 7-летнюю девочку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бастрыкин взялся за уголовное дело в лагере Сургута
Бастрыкин взялся за уголовное дело в лагере Сургута Фото:

В пришкольном лагере Сургута кухонный работник переносила кипяток и облила им 7-летнюю девочку, столкнувшись с ней в столовой. Мама ребенка утверждает, что до сих пор никто к ответственности не привлечен.

«В июне текущего года во время обеда в детском лагере при образовательном учреждении кухонный работник, проносивший емкость с кипятком по территории столовой, столкнулся с семилетней дочерью заявительницы и пролил на малолетнюю горячую жидкость. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен», — написано в telegram-канале информационного центра Следственного комитета России.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах расследования этого уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В пришкольном лагере Сургута кухонный работник переносила кипяток и облила им 7-летнюю девочку, столкнувшись с ней в столовой. Мама ребенка утверждает, что до сих пор никто к ответственности не привлечен. «В июне текущего года во время обеда в детском лагере при образовательном учреждении кухонный работник, проносивший емкость с кипятком по территории столовой, столкнулся с семилетней дочерью заявительницы и пролил на малолетнюю горячую жидкость. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен», — написано в telegram-канале информационного центра Следственного комитета России. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах расследования этого уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...