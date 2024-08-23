В лагере Сургута облили кипятком 7-летнюю девочку

В пришкольном лагере Сургута кухонный работник переносила кипяток и облила им 7-летнюю девочку, столкнувшись с ней в столовой. Мама ребенка утверждает, что до сих пор никто к ответственности не привлечен.
«В июне текущего года во время обеда в детском лагере при образовательном учреждении кухонный работник, проносивший емкость с кипятком по территории столовой, столкнулся с семилетней дочерью заявительницы и пролил на малолетнюю горячую жидкость. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен», — написано в telegram-канале информационного центра Следственного комитета России.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах расследования этого уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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