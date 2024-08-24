На месте аварии организованно реверсивное движение
В Челябинской области в Саткинском районе 25 августа на трассе М5 в кювет улетел грузовик. На месте аварии организовано реверсивное движение. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.
«На 1695 километре автомобильной дороги Москва-Челябинск в кювет улетел грузовик. Сотрудниками Госавтоинспекции организовано реверсивное движение», — отмечают в пресс-службе ведомства.
Планируется поднятие грузового транспортного средства. О состоянии водителя грузовика не сообщается
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