24 августа 2024
23 августа 2024

В Челябинской области на трассе М5 в кювет улетел грузовик. Видео

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На месте аварии организованно реверсивное движение Фото:

В Челябинской области в Саткинском районе 25 августа на трассе М5 в кювет улетел грузовик. На месте аварии организовано реверсивное движение. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.

«На 1695 километре автомобильной дороги Москва-Челябинск в кювет улетел грузовик. Сотрудниками Госавтоинспекции организовано реверсивное движение», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Планируется поднятие грузового транспортного средства. О состоянии водителя грузовика не сообщается

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В Челябинской области в Саткинском районе 25 августа на трассе М5 в кювет улетел грузовик. На месте аварии организовано реверсивное движение. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону. «На 1695 километре автомобильной дороги Москва-Челябинск в кювет улетел грузовик. Сотрудниками Госавтоинспекции организовано реверсивное движение», — отмечают в пресс-службе ведомства. Планируется поднятие грузового транспортного средства. О состоянии водителя грузовика не сообщается
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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