Москалькова сделала предположение об истинной причине ареста Дурова

Москалькова: истинная причина ареста Дурова — попытка закрыть Telegram
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Желание закрыть Telegram и арест его основателя Павла Дурова вызывает протест у свободолюбивых людей, сообщила омбудсмен РФ Татьяна Москалькова
Желание закрыть Telegram и арест его основателя Павла Дурова вызывает протест у свободолюбивых людей, сообщила омбудсмен РФ Татьяна Москалькова Фото:
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Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции

Истинной причиной задержания основателя VK и Telegram Павла Дурова является стремление Запада закрыть Telegram. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова. 

«Совершенно очевидно, что истинной причиной ареста Павла Дурова является попытка закрыть Телеграм», — заявила Татьяна Москалькова. По ее словам, именно в этой социальной сети можно узнать правду о происходящих в мире событиях. Она подчеркнула, что арест Дурова и желание закрыть Telegram вызывает протест у свободолюбивых людей, которые желают видеть многополярный мир.

Дурова задержали 24 августа во Франции в аэроопрту Ля Бурже. Об этом сообщает деловое издание «Взгляд». 

Основателя Telegram обвинили в отказе от сотрудничества с правоохранительными органами Франции, что сделало его соучастником незаконного оборота наркотиков и других преступлений. Также Дурову могут предъявить обвинения в терроризме, мошенничестве, отмывании денег, сокрытии и прочем. Эту информацию передает 360.ru.

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Истинной причиной задержания основателя VK и Telegram Павла Дурова является стремление Запада закрыть Telegram. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова.  «Совершенно очевидно, что истинной причиной ареста Павла Дурова является попытка закрыть Телеграм», — заявила Татьяна Москалькова. По ее словам, именно в этой социальной сети можно узнать правду о происходящих в мире событиях. Она подчеркнула, что арест Дурова и желание закрыть Telegram вызывает протест у свободолюбивых людей, которые желают видеть многополярный мир. Дурова задержали 24 августа во Франции в аэроопрту Ля Бурже. Об этом сообщает деловое издание «Взгляд».  Основателя Telegram обвинили в отказе от сотрудничества с правоохранительными органами Франции, что сделало его соучастником незаконного оборота наркотиков и других преступлений. Также Дурову могут предъявить обвинения в терроризме, мошенничестве, отмывании денег, сокрытии и прочем. Эту информацию передает 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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