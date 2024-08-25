Москалькова сделала предположение об истинной причине ареста Дурова

Истинной причиной задержания основателя VK и Telegram Павла Дурова является стремление Запада закрыть Telegram. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова.
«Совершенно очевидно, что истинной причиной ареста Павла Дурова является попытка закрыть Телеграм», — заявила Татьяна Москалькова. По ее словам, именно в этой социальной сети можно узнать правду о происходящих в мире событиях. Она подчеркнула, что арест Дурова и желание закрыть Telegram вызывает протест у свободолюбивых людей, которые желают видеть многополярный мир.
Дурова задержали 24 августа во Франции в аэроопрту Ля Бурже. Об этом сообщает деловое издание «Взгляд».
Основателя Telegram обвинили в отказе от сотрудничества с правоохранительными органами Франции, что сделало его соучастником незаконного оборота наркотиков и других преступлений. Также Дурову могут предъявить обвинения в терроризме, мошенничестве, отмывании денег, сокрытии и прочем. Эту информацию передает 360.ru.
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