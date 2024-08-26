Топ мест в Екатеринбурге, где в конце лета показывают кино под открытым небом

Последний летний кинотеатр в Екатеринбурге закроется 31 августа
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие летнего кинотеатра в Парке Маяковского. Екатеринбург, парк маяковского, летний кинотеатр, кинолето
Последние кинопоказы пройдут 31 августа (архивное фото) Фото:

В этом году в Екатеринбурге работало пять летних киноплощадок, но сейчас продолжают функционировать только две. URA.RU подготовило подборку мест, где еще можно под открытым небом бесплатно посмотреть фильмы в конце лета.

Летний кинотеатр by KION

Последний показ в парке Маяковского пройдет 29 августа. Желающим покажут фильм «Нелюбимка», производством которой занималась Свердловская киностудия. В картине участники группы Niletto делятся воспоминаниями о детстве, рассуждают о выгорании, тяжести славы и способности дружить, если проект распадется. Чтобы попасть на показ, нужно иметь действующую подписку на онлайн-кинотеатр KION или оформить ее бесплатно на входе перед показом. Также гостей просят заранее зарегистрироваться.

Лето с РМК

Площадка на набережной у филиала Пушкинского музея ждет гостей до 31 августа. Во вторник, 27 августа, пройдет тренировка от Академии Единоборств РМК и покажут фильм «По щучьему велению», на следующий день — на экране будут мультфильм «Руслан и Людмила» и картина «Лавка чудес». Также в программе танцевальный мастер-класс Алисы Лишенко и обучение по прядению на веретене. Подробное расписание можно посмотреть здесь.

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В этом году в Екатеринбурге работало пять летних киноплощадок, но сейчас продолжают функционировать только две. URA.RU подготовило подборку мест, где еще можно под открытым небом бесплатно посмотреть фильмы в конце лета. Летний кинотеатр by KION Последний показ в парке Маяковского пройдет 29 августа. Желающим покажут фильм «Нелюбимка», производством которой занималась Свердловская киностудия. В картине участники группы Niletto делятся воспоминаниями о детстве, рассуждают о выгорании, тяжести славы и способности дружить, если проект распадется. Чтобы попасть на показ, нужно иметь действующую подписку на онлайн-кинотеатр KION или оформить ее бесплатно на входе перед показом. Также гостей просят заранее зарегистрироваться. Площадка на набережной у филиала Пушкинского музея ждет гостей до 31 августа. Во вторник, 27 августа, пройдет тренировка от Академии Единоборств РМК и покажут фильм «По щучьему велению», на следующий день — на экране будут мультфильм «Руслан и Людмила» и картина «Лавка чудес». Также в программе танцевальный мастер-класс Алисы Лишенко и обучение по прядению на веретене. Подробное расписание можно посмотреть здесь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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