В Челябинске Audi столкнулась с автомобилем скорой помощи

В Челябинске 26 августа около дома №19 по улице Курчатова столкнулись Audi и автомобиль скорой помощи. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города, при ДТП травмы получила пассажирка скорой.
«По предварительным данным, водитель Audi и водитель скорой помощи допустили столкновение. В результате ДТП телесные повреждения получила пассажирка автомобиля скорой помощи. Она была доставлена в медучреждение», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ Челябинска.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.
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