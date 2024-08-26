В Челябинске Audi столкнулась с автомобилем скорой помощи

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Весна опять пришла. Челябинск, знак аварийной остановки, дтп, авария, дорожно-транспортное происшествие
В результате ДТП пострадал пассажир скорой помощи Фото:

В Челябинске 26 августа около дома №19 по улице Курчатова столкнулись Audi и автомобиль скорой помощи. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города, при ДТП травмы получила пассажирка скорой.

«По предварительным данным, водитель Audi и водитель скорой помощи допустили столкновение. В результате ДТП телесные повреждения получила пассажирка автомобиля скорой помощи. Она была доставлена в медучреждение», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ Челябинска.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.

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В Челябинске 26 августа около дома №19 по улице Курчатова столкнулись Audi и автомобиль скорой помощи. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города, при ДТП травмы получила пассажирка скорой. «По предварительным данным, водитель Audi и водитель скорой помощи допустили столкновение. В результате ДТП телесные повреждения получила пассажирка автомобиля скорой помощи. Она была доставлена в медучреждение», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ Челябинска. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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