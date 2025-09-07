В Киеве загорелось здание кабмина

В Киеве утром 7 сентября вспыхнул пожар в правительственном здании в Печерском районе. Об этом сообщил телеканал «Общественное» со ссылкой на источники. По их данным, возгорание произошло в здании кабинета министров Украины.
«В Печерском районе... горит здание кабмина», — говорится в telegram-канале телеканала. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию. По его словам, на месте сейчас работают пожарные и экстренные службы, ведутся работы по ликвидации возгорания.
Издание «Страна.ua» опубликовало фотографию с места событий, на которой видны клубы дыма над правительственным кварталом. Правоохранители временно перекрыли подъезды к зданию и обеспечивают порядок на месте происшествия. Обстоятельства пожара уточняются.
