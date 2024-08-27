27 августа 2024

В Пермском крае водитель улетел в кювет и погиб

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Водитель не справился с управлением и погиб (архивное фото) Фото:

На дороге Кудымкар — Гайны в Пермском крае водитель улетел в кювет и погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

«По дороге Кудымкар — Гайны двигался автомобиль LADA Priora под управлением мужчины 1983 года рождения. В результате ДТП водитель получил смертельную травму», — сообщили в telegram-канале ведомства.

По предварительной информации, мужчина не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля. На данный момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.

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На дороге Кудымкар — Гайны в Пермском крае водитель улетел в кювет и погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «По дороге Кудымкар — Гайны двигался автомобиль LADA Priora под управлением мужчины 1983 года рождения. В результате ДТП водитель получил смертельную травму», — сообщили в telegram-канале ведомства. По предварительной информации, мужчина не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля. На данный момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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