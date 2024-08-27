Водитель не справился с управлением и погиб (архивное фото)
На дороге Кудымкар — Гайны в Пермском крае водитель улетел в кювет и погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
«По дороге Кудымкар — Гайны двигался автомобиль LADA Priora под управлением мужчины 1983 года рождения. В результате ДТП водитель получил смертельную травму», — сообщили в telegram-канале ведомства.
По предварительной информации, мужчина не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля. На данный момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.
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