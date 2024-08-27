В Пермском крае водитель улетел в кювет и погиб

28 августа 2024 в 00:07 Размер текста - 17 +

Водитель не справился с управлением и погиб (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU На дороге Кудымкар — Гайны в Пермском крае водитель улетел в кювет и погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «По дороге Кудымкар — Гайны двигался автомобиль LADA Priora под управлением мужчины 1983 года рождения. В результате ДТП водитель получил смертельную травму», — сообщили в telegram-канале ведомства. По предварительной информации, мужчина не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля. На данный момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На дороге Кудымкар — Гайны в Пермском крае водитель улетел в кювет и погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «По дороге Кудымкар — Гайны двигался автомобиль LADA Priora под управлением мужчины 1983 года рождения. В результате ДТП водитель получил смертельную травму», — сообщили в telegram-канале ведомства. По предварительной информации, мужчина не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля. На данный момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.