27 августа 2024

Возбуждено уголовное дело после сделки УрГЭУ с бизнесменом

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание Уральского государственного экономического университета. Екатеринбург, ургэу, синх, уральский государственный экономический университет
УрГЭУ проводил конкурс на уборку внутренних и прилегающих территорий вуза Фото:

После проверки прокуратуры заведено уголовное дело на бизнесмена, подделавшего документы ради контракта с Уральским государственным экономическим университетом (УрГЭУ) на уборку вуза. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

«С целью победы в конкурсе индивидуальным предпринимателем в составе заявки поданы недостоверные сведения о заключенных ею договорах, представлены заведомо подложные договоры. Прокуратура в отдел дознания полиции направила материалы для дачи уголовно-правовой оценки, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложенного документа)», — следует из сообщения.

Открытый конкурс УрГЭУ проводил в единой информационной системе «Закупки». Согласно договору, подрядчик должен был проводить уборку внутренних и прилегающих территорий университета. При проведении торгов оценивался опыт участников по исполнению контрактов.

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После проверки прокуратуры заведено уголовное дело на бизнесмена, подделавшего документы ради контракта с Уральским государственным экономическим университетом (УрГЭУ) на уборку вуза. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ведомства. «С целью победы в конкурсе индивидуальным предпринимателем в составе заявки поданы недостоверные сведения о заключенных ею договорах, представлены заведомо подложные договоры. Прокуратура в отдел дознания полиции направила материалы для дачи уголовно-правовой оценки, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложенного документа)», — следует из сообщения. Открытый конкурс УрГЭУ проводил в единой информационной системе «Закупки». Согласно договору, подрядчик должен был проводить уборку внутренних и прилегающих территорий университета. При проведении торгов оценивался опыт участников по исполнению контрактов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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