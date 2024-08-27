Общество Возбуждено уголовное дело после сделки УрГЭУ с бизнесменом 28 августа 2024 в 10:57 Размер текста - 17 + УрГЭУ проводил конкурс на уборку внутренних и прилегающих территорий вуза Фото: Владимир Жабриков © URA.RU После проверки прокуратуры заведено уголовное дело на бизнесмена, подделавшего документы ради контракта с Уральским государственным экономическим университетом (УрГЭУ) на уборку вуза. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ведомства. «С целью победы в конкурсе индивидуальным предпринимателем в составе заявки поданы недостоверные сведения о заключенных ею договорах, представлены заведомо подложные договоры. Прокуратура в отдел дознания полиции направила материалы для дачи уголовно-правовой оценки, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложенного документа)», — следует из сообщения. Открытый конкурс УрГЭУ проводил в единой информационной системе «Закупки». Согласно договору, подрядчик должен был проводить уборку внутренних и прилегающих территорий университета. При проведении торгов оценивался опыт участников по исполнению контрактов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! После проверки прокуратуры заведено уголовное дело на бизнесмена, подделавшего документы ради контракта с Уральским государственным экономическим университетом (УрГЭУ) на уборку вуза. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ведомства. «С целью победы в конкурсе индивидуальным предпринимателем в составе заявки поданы недостоверные сведения о заключенных ею договорах, представлены заведомо подложные договоры. Прокуратура в отдел дознания полиции направила материалы для дачи уголовно-правовой оценки, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложенного документа)», — следует из сообщения. Открытый конкурс УрГЭУ проводил в единой информационной системе «Закупки». Согласно договору, подрядчик должен был проводить уборку внутренних и прилегающих территорий университета. При проведении торгов оценивался опыт участников по исполнению контрактов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям