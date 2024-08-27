Возбуждено уголовное дело после сделки УрГЭУ с бизнесменом

После проверки прокуратуры заведено уголовное дело на бизнесмена, подделавшего документы ради контракта с Уральским государственным экономическим университетом (УрГЭУ) на уборку вуза. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
«С целью победы в конкурсе индивидуальным предпринимателем в составе заявки поданы недостоверные сведения о заключенных ею договорах, представлены заведомо подложные договоры. Прокуратура в отдел дознания полиции направила материалы для дачи уголовно-правовой оценки, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложенного документа)», — следует из сообщения.
Открытый конкурс УрГЭУ проводил в единой информационной системе «Закупки». Согласно договору, подрядчик должен был проводить уборку внутренних и прилегающих территорий университета. При проведении торгов оценивался опыт участников по исполнению контрактов.
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