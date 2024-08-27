27 августа 2024

Пермяки стали покупать больше ювелирных украшений

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Пермского края потратили на ювелирные изделия почти 2 млрд рублей
Жители Пермского края потратили на ювелирные изделия почти 2 млрд рублей Фото:

Жители Пермского края за первое полугодие потратили почти 2 млрд рублей на ювелирные изделия. Такую аналитику приводит компания SOKOLOV.

«В первой половине 2024 году пермяки потратили на 20% больше денег на ювелирные изделия, чем за аналогичный период прошлого года. Жители Пермского края потратили 1,9 млрд рублей», — рассказали в компании.

Аналитики отмечают, что средний чек за ювелирные украшения в регионе также вырос. Он увеличился на 33% и составил 7 094 рубля. Это самая быстрая динамика в ПФО.

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Жители Пермского края за первое полугодие потратили почти 2 млрд рублей на ювелирные изделия. Такую аналитику приводит компания SOKOLOV. «В первой половине 2024 году пермяки потратили на 20% больше денег на ювелирные изделия, чем за аналогичный период прошлого года. Жители Пермского края потратили 1,9 млрд рублей», — рассказали в компании. Аналитики отмечают, что средний чек за ювелирные украшения в регионе также вырос. Он увеличился на 33% и составил 7 094 рубля. Это самая быстрая динамика в ПФО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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