Пермяки стали покупать больше ювелирных украшений

Жители Пермского края потратили на ювелирные изделия почти 2 млрд рублей
Жители Пермского края за первое полугодие потратили почти 2 млрд рублей на ювелирные изделия. Такую аналитику приводит компания SOKOLOV.
«В первой половине 2024 году пермяки потратили на 20% больше денег на ювелирные изделия, чем за аналогичный период прошлого года. Жители Пермского края потратили 1,9 млрд рублей», — рассказали в компании.
Аналитики отмечают, что средний чек за ювелирные украшения в регионе также вырос. Он увеличился на 33% и составил 7 094 рубля. Это самая быстрая динамика в ПФО.
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