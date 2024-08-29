Куда вывозили рубли екатеринбуржцы летом 2024 года

Летом 2024 года екатеринбуржцы чаще всего отдыхали в Стамбуле и Москве

30 августа 2024 в 12:40 Размер текста - 17 +

77% перелетов пришлось на внутренние рейсы Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Летом 2024 года екатеринбуржцы чаще всего выбирали для проведения отпуска Стамбул (Турция) и Москву. В первом случае средняя стоимость перелета обходилась примерно в 19 тысяч рублей, во втором — около восьми тысяч, рассказали URA.RU в компании «Авиасейлс». «Москва — самое популярное направление у жителей Екатеринбурга. Доля бронирований в столицу составила 32% от внутренних перелетов. В среднем екатеринбуржцы проводили в Москве три дня, а 7% бронирований приходилось на путешествия с детьми. Средний чек билета на одного взрослого пассажира — 8400 рублей в одну сторону», — поделились в пресс-службе. Также в топ мест по России вошли Сочи, Санкт-Петербург, Махачкала и Калининград. Выбирая зарубежные направления, уральцы предпочитали летать в Стамбул и Анталью (Турция) — средний чек на пассажира составил 19700 рублей и 15200 рублей соответственно. В списке популярных городов для отпуска оказались Ереван (Армения), Ташкент (Узбекистан) и Астана (Казахстан). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Летом 2024 года екатеринбуржцы чаще всего выбирали для проведения отпуска Стамбул (Турция) и Москву. В первом случае средняя стоимость перелета обходилась примерно в 19 тысяч рублей, во втором — около восьми тысяч, рассказали URA.RU в компании «Авиасейлс». «Москва — самое популярное направление у жителей Екатеринбурга. Доля бронирований в столицу составила 32% от внутренних перелетов. В среднем екатеринбуржцы проводили в Москве три дня, а 7% бронирований приходилось на путешествия с детьми. Средний чек билета на одного взрослого пассажира — 8400 рублей в одну сторону», — поделились в пресс-службе. Также в топ мест по России вошли Сочи, Санкт-Петербург, Махачкала и Калининград. Выбирая зарубежные направления, уральцы предпочитали летать в Стамбул и Анталью (Турция) — средний чек на пассажира составил 19700 рублей и 15200 рублей соответственно. В списке популярных городов для отпуска оказались Ереван (Армения), Ташкент (Узбекистан) и Астана (Казахстан).