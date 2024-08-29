29 августа 2024

Куда вывозили рубли екатеринбуржцы летом 2024 года

Летом 2024 года екатеринбуржцы чаще всего отдыхали в Стамбуле и Москве
© Служба новостей «URA.RU»
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Городской жанр. Пермь, аэрофлот, самолет
77% перелетов пришлось на внутренние рейсы Фото:

Летом 2024 года екатеринбуржцы чаще всего выбирали для проведения отпуска Стамбул (Турция) и Москву. В первом случае средняя стоимость перелета обходилась примерно в 19 тысяч рублей, во втором — около восьми тысяч, рассказали URA.RU в компании «Авиасейлс».

«Москва — самое популярное направление у жителей Екатеринбурга. Доля бронирований в столицу составила 32% от внутренних перелетов. В среднем екатеринбуржцы проводили в Москве три дня, а 7% бронирований приходилось на путешествия с детьми. Средний чек билета на одного взрослого пассажира — 8400 рублей в одну сторону», — поделились в пресс-службе. Также в топ мест по России вошли Сочи, Санкт-Петербург, Махачкала и Калининград.

Выбирая зарубежные направления, уральцы предпочитали летать в Стамбул и Анталью (Турция) — средний чек на пассажира составил 19700 рублей и 15200 рублей соответственно. В списке популярных городов для отпуска оказались Ереван (Армения), Ташкент (Узбекистан) и Астана (Казахстан).

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Летом 2024 года екатеринбуржцы чаще всего выбирали для проведения отпуска Стамбул (Турция) и Москву. В первом случае средняя стоимость перелета обходилась примерно в 19 тысяч рублей, во втором — около восьми тысяч, рассказали URA.RU в компании «Авиасейлс». «Москва — самое популярное направление у жителей Екатеринбурга. Доля бронирований в столицу составила 32% от внутренних перелетов. В среднем екатеринбуржцы проводили в Москве три дня, а 7% бронирований приходилось на путешествия с детьми. Средний чек билета на одного взрослого пассажира — 8400 рублей в одну сторону», — поделились в пресс-службе. Также в топ мест по России вошли Сочи, Санкт-Петербург, Махачкала и Калининград. Выбирая зарубежные направления, уральцы предпочитали летать в Стамбул и Анталью (Турция) — средний чек на пассажира составил 19700 рублей и 15200 рублей соответственно. В списке популярных городов для отпуска оказались Ереван (Армения), Ташкент (Узбекистан) и Астана (Казахстан).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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