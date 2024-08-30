«Влетел внутрь салона»: под Нижним Тагилом насмерть сбили пешехода. Фото

Под Нижним Тагилом в ДТП погиб пешеход, водитель пытался скрыться

31 августа 2024 в 13:17 Размер текста - 17 +

Водитель попытался уйти с места происшествия пешком (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Утром 31 августа под Нижним Тагилом в районе Николо-Павловского водитель легковушки насмерть сбил пешехода, а после попытался уйти с места ДТП. Очевидцы сообщают, что сила удара была такова, что пешеход пробил лобовое стекло и оказался внутри машины, где и умер. «Автомобиль сбил пешехода, после чего вылетел в кювет. Удар оказался настолько сильным, что пешеход пробил ветровое стекло и влетел внутрь салона, где скончался от полученных травм до прибытия скорой помощи», — передает «АН Между строк». Отмечается, что водитель попытался уйти с места происшествия пешком, но был задержан сотрудниками дорожно-патрульной службы. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД Свердловской области. Ответ ожидается. Обновлено в 13:58 «Водитель автомобиля „Мазда“ 39-летний мужчина, следуя… в направлении Екатеринбурга с небезопасной скоростью, допустил наезд на женщину- пешехода, переходившую ?проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, после чего протащил ее более 100 метров и съехал в левый кювет… Личность погибшей в настоящий момент устанавливается сотрудниками полиции… В каком состоянии водитель управлял транспортом, будет известно после проведения химико-токсикологического исследования», — сообщили в ведомстве. АН Между строк Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Утром 31 августа под Нижним Тагилом в районе Николо-Павловского водитель легковушки насмерть сбил пешехода, а после попытался уйти с места ДТП. Очевидцы сообщают, что сила удара была такова, что пешеход пробил лобовое стекло и оказался внутри машины, где и умер. «Автомобиль сбил пешехода, после чего вылетел в кювет. Удар оказался настолько сильным, что пешеход пробил ветровое стекло и влетел внутрь салона, где скончался от полученных травм до прибытия скорой помощи», — передает «АН Между строк». Отмечается, что водитель попытался уйти с места происшествия пешком, но был задержан сотрудниками дорожно-патрульной службы. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД Свердловской области. Ответ ожидается. Обновлено в 13:58 «Водитель автомобиля „Мазда“ 39-летний мужчина, следуя… в направлении Екатеринбурга с небезопасной скоростью, допустил наезд на женщину- пешехода, переходившую ?проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, после чего протащил ее более 100 метров и съехал в левый кювет… Личность погибшей в настоящий момент устанавливается сотрудниками полиции… В каком состоянии водитель управлял транспортом, будет известно после проведения химико-токсикологического исследования», — сообщили в ведомстве.