Утром 31 августа под Нижним Тагилом в районе Николо-Павловского водитель легковушки насмерть сбил пешехода, а после попытался уйти с места ДТП. Очевидцы сообщают, что сила удара была такова, что пешеход пробил лобовое стекло и оказался внутри машины, где и умер.
«Автомобиль сбил пешехода, после чего вылетел в кювет. Удар оказался настолько сильным, что пешеход пробил ветровое стекло и влетел внутрь салона, где скончался от полученных травм до прибытия скорой помощи», — передает «АН Между строк».
Отмечается, что водитель попытался уйти с места происшествия пешком, но был задержан сотрудниками дорожно-патрульной службы. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД Свердловской области. Ответ ожидается.
Обновлено в 13:58
«Водитель автомобиля „Мазда“ 39-летний мужчина, следуя… в направлении Екатеринбурга с небезопасной скоростью, допустил наезд на женщину- пешехода, переходившую ?проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, после чего протащил ее более 100 метров и съехал в левый кювет… Личность погибшей в настоящий момент устанавливается сотрудниками полиции… В каком состоянии водитель управлял транспортом, будет известно после проведения химико-токсикологического исследования», — сообщили в ведомстве.
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