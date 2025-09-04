В США допустили подрыв «Силы Сибири-2»

В эфире одного из американских телеканалов допустили, что в будущем может произойти подрыв будущего газопровода «Сила Сибири 2». Предположение высказал американский телеведущий Джесси Уоттерс.
«Предполагается, что его (газопровод „Сила Сибири-2“ — прим. URA.RU) закончат в следующем десятилетии, он будет обеспечивать 15% энергии Китая. Возможно, кому-то придется разбомбить этот трубопровод, как „Северный поток“», — заявил Уоттерс в эфире телеканала Fox News. Он обосновал свое заявление укреплением отношений Китая и РФ.
Российская компания «Газпром» подписала юридически обязательный меморандум с Китаем, предусматривающий строительство газопровода «Сила Сибири — 2» и его транзитного маршрута «Союз Восток», который пройдет по территории Монголии. Согласно договоренностям, новый трубопровод позволит ежегодно поставлять в Китай до 50 миллиардов кубометров природного газа. Поставки планируется осуществлять на протяжении 30 лет.
