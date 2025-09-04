Мизулиной напомнили неприятную правду о SHAMAN после наезда на Крида

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков напомнил главе «Лиге безопасного интернета» Екатерине Мизулиной о скандальном гонораре ее молодого человека, певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) за выступление на Дне города в Оренбурге. Такое заявление депутат сделал, комментируя критику в адрес артиста артиста Егора Крида (настоящее имя — Егор Булаткин) после его масштабного концерта в «Лужниках».
«Обычный пустой донос „Лиги безопасного интернета“... Когда бюджетные деньги сливаются на миллионные гонорары артистов или пропаганду непонятно чего — это может быть поводом призвать провести проверку. Как это было в случае с гонораром SHAMAN с выступлением на дне города [в Оренбурге] за 16 миллионов рублей», — написал Даванков в своем telegram-канале.
Депутат отметил, что жалобы на концерт Крида, поступившие от Мизулиной, не имеют под собой оснований, так как мероприятие было коммерческим, а не бюджетным. Вице-спикер подчеркнул, что если речь идет о коммерческом концерте, где люди сами покупают билеты, предъявлять претензии артисту или организаторам неправомерно.
По словам Даванкова, правоохранительные органы должны фокусироваться на действительно важных задачах, а не тратить ресурсы на проверки концертов по доносам общественных организаций. Политик также выразил поддержку Егору Криду и обратил внимание, что вопросы к тратам бюджета должны возникать только в случае расходования государственных средств, как это было с SHAMAN в Оренбурге.
Ранее поп-король российской эстрады Филипп Киркоров выразил поддержку певцу Егору Криду после его нашумевшего выступления, вызвавшего широкий общественный резонанс. На прошедшем в «Лужниках» концерте, где Крид собрал 86 тысяч человек, артист представил шоу, которое некоторые активисты и представители шоу-бизнеса сочли чрезмерно провокационным и откровенным. В частности, глава организации «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина охарактеризовала мероприятие как очередную «голую вечеринку».
