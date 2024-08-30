В Нижнем Тагиле родителям первоклассников запретили посещать линейку

31 августа 2024 в 14:23 Размер текста - 17 +

Школа также не разрешила приводить на линейку фотографа и видеооператора (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В преддверии Дня знаний родители учеников первого класса 32-й школы Нижнего Тагила столкнулись с запретом на посещение торжественной линейки. Несмотря на то, что мероприятие будет проходить на открытом воздухе, родителям предложено наблюдать за ним, стоя за ограждением школьной территории. Информация об этом появилась в соцсетях. «Родителей первоклассников 32-й школы не пускают на линейку несмотря на то, что линейка будет проходить на улице… Позвонили в управление образования, они пытаются объяснить все тем, что времена неспокойные, но в то же время подтверждают, что это личное решение администрации школы, никаких распоряжений о таких мерах с их стороны нет. Вопрос остался открытым: как попасть на линейку к ребенку? Первый класс бывает раз в жизни», — возмущаются родители. Их слова передает сообщество «Типичный тагильчанин» в соцсети «ВКонтакте». Также сообщается, что школа не разрешила приводить на линейку фотографа и видеооператора. В ответ на возмущение родителей администрация школы объяснила, что после установки нового ограждения вместимость площадки уменьшилась, и приоритетом является безопасность детей. Фото и видео с мероприятия будут предоставлены родителям позднее. Отмечается, что в мэрии города нет запрета на посещение линеек родителями, и каждое образовательное учреждение самостоятельно принимает решение по этому вопросу. «Запрета на посещение родителями линейки, посвященной Дню знаний, нет. Но учитывая площади помещений, соблюдение требований антитеррористической защищенности объектов и территорий, учреждения могут ограничить количество участников мероприятия», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В преддверии Дня знаний родители учеников первого класса 32-й школы Нижнего Тагила столкнулись с запретом на посещение торжественной линейки. Несмотря на то, что мероприятие будет проходить на открытом воздухе, родителям предложено наблюдать за ним, стоя за ограждением школьной территории. Информация об этом появилась в соцсетях. «Родителей первоклассников 32-й школы не пускают на линейку несмотря на то, что линейка будет проходить на улице… Позвонили в управление образования, они пытаются объяснить все тем, что времена неспокойные, но в то же время подтверждают, что это личное решение администрации школы, никаких распоряжений о таких мерах с их стороны нет. Вопрос остался открытым: как попасть на линейку к ребенку? Первый класс бывает раз в жизни», — возмущаются родители. Их слова передает сообщество «Типичный тагильчанин» в соцсети «ВКонтакте». Также сообщается, что школа не разрешила приводить на линейку фотографа и видеооператора. В ответ на возмущение родителей администрация школы объяснила, что после установки нового ограждения вместимость площадки уменьшилась, и приоритетом является безопасность детей. Фото и видео с мероприятия будут предоставлены родителям позднее. Отмечается, что в мэрии города нет запрета на посещение линеек родителями, и каждое образовательное учреждение самостоятельно принимает решение по этому вопросу. «Запрета на посещение родителями линейки, посвященной Дню знаний, нет. Но учитывая площади помещений, соблюдение требований антитеррористической защищенности объектов и территорий, учреждения могут ограничить количество участников мероприятия», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.