Героя СВО устроят в свердловское правительство

Полковник Загайнов получит работу в команде губернатора Куйвашева

31 августа 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

Сейчас военнослужащий проходит стажировку во власти Фото: Сергей Русанов © URA.RU Герой российской спецоперации на Украине Александр Загайнов получит должность в «силовом» блоке свердловского правительства. Об этом URA.RU рассказал информированный источник, близкий к региональной власти. «Загайнов, вероятно, будет трудоустроен к [замгубернатора Азату] Салихову. Или вообще сменит его в случае перехода Салихова на другую позицию», — поделился собеседник. В кабмине Салихов — один из тяжеловесов команды губернатора Евгения Куйвашева — курирует министерство общественной безопасности, департамент по обеспечению деятельности мировых судей, управление архивами, управделами губернатора и правительства, а также региональное управление ЗАГС. Другие источники URA.RU ранее высказывали версии, что Загайнов будет выдвинут в Госдуму от региона в 2026 году. Или устроится в полпредство президента РФ в УрФО. Загайнов — выпускник президентской программы «Время героев», призванной интегрировать участников СВО в управление страной. Он сейчас проходит стажировку в свердловских структурах власти, шефство над ним взял лично уральский полпред главы государства Владимир Якушев (по совместительству секретарь генсовета «Единой России»). Загайнов — подполковник, командир войсковой части — родился в Семипалатинске (Казахстан), окончил Новосибирское высшее военное командное училище, Тюменский государственный университет и Общевойсковую академию ВС РФ. За время СВО он был награжден орденом Мужества (2023 год), медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней с мечами (2023—2024 годы). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Герой российской спецоперации на Украине Александр Загайнов получит должность в «силовом» блоке свердловского правительства. Об этом URA.RU рассказал информированный источник, близкий к региональной власти. «Загайнов, вероятно, будет трудоустроен к [замгубернатора Азату] Салихову. Или вообще сменит его в случае перехода Салихова на другую позицию», — поделился собеседник. В кабмине Салихов — один из тяжеловесов команды губернатора Евгения Куйвашева — курирует министерство общественной безопасности, департамент по обеспечению деятельности мировых судей, управление архивами, управделами губернатора и правительства, а также региональное управление ЗАГС. Другие источники URA.RU ранее высказывали версии, что Загайнов будет выдвинут в Госдуму от региона в 2026 году. Или устроится в полпредство президента РФ в УрФО. Загайнов — выпускник президентской программы «Время героев», призванной интегрировать участников СВО в управление страной. Он сейчас проходит стажировку в свердловских структурах власти, шефство над ним взял лично уральский полпред главы государства Владимир Якушев (по совместительству секретарь генсовета «Единой России»). Загайнов — подполковник, командир войсковой части — родился в Семипалатинске (Казахстан), окончил Новосибирское высшее военное командное училище, Тюменский государственный университет и Общевойсковую академию ВС РФ. За время СВО он был награжден орденом Мужества (2023 год), медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней с мечами (2023—2024 годы).