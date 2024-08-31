Великой женщиной назвал «Матч ТВ» челябинскую спортсменку Валерию Шабалину

«Матч ТВ»: челябинская спортсменка Валерия Шабалина — великая женщина

Всего полгода назад Шабалина стала мамой (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Челябинская спортсменка Валерия Шабалина, которая накануне завоевала золотую медаль на Паралимпийских играх в Париже, является великой женщиной. Об этом пишет telegram-канал «Матч ТВ».

«Валерия Шабалина уже взяла в Париже две медали: золото и бронзу. Она — великая женщина», — говорится в сообщении telegram-канала. Шабалина накануне завоевала золотую медаль в заплыве на 200 метров на Паралимпийских играх-2024.

При рождении Шабалина получила травму, которая вызвала органическое поражение и кровоизлиянию в мозг. Маленькой Лере поставили диагноз: умственная отсталость и дали третью группу инвалидности, указано в сообщении telegram-канала.

Девочка страдала от сильных головных болей и судорог. В 7 лет ее привели в бассейн, где ее жизнь круто изменилась. В 12 лет она впервые выступила на соревнованиях и это стало началом ее блестящей карьеры. На счету Валерии уже более 40 побед на чемпионатах России, три золота в Токио, много наград с чемпионатов мира и Европы.

В феврале 2024 года Шабалина стала мамой. А спустя всего два месяца — в апреле — выиграла на европейском турнире. Медали Парижа Шабалина посвятила шестимесячному сыну.

Шабалина выиграла золото Паралимпиады в заплыве на 200 метров. Она преодолела дистанцию за 2 минут 5,10 секунды. Спортсменку с золотой медалью XVII Паралимпийских летних игр поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона пожелал девушке удачи на ближайших стартах.