В Нижнем Тагиле (Свердловская область) родители первоклассников школы №30 вынуждены наблюдать торжественную линейку в честь Дня знаний за забором. Сделано это в целях антитеррористической безопасности, сообщает корреспондент URA.RU.
«После обрушения дома в городе особенно трепетно относятся к мерам безопасности. Из-за этого родители стоят за периметром школы», — передает журналист.
Ранее руководство некоторых школ города заранее предупреждало тагильчан, что праздник придется провести за ограждением, потому что сейчас «неспокойные времена». Также на территорию школ не пускают фотографов и видеооператоров. При этом в мэрии Нижнего Тагила заявляли, что в городе нет никакого запрета на посещение линеек родителями, но каждое образовательное учреждение самостоятельно принимает решение по этому вопросу.
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