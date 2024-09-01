01 сентября 2024

В Нижнем Тагиле родителей не пустили на линейку к первоклассникам. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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День знаний в школе № 31. Екатеринбург, первоклассники
Первоклассникам придется провести торжественную часть без родителей Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) родители первоклассников школы №30 вынуждены наблюдать торжественную линейку в честь Дня знаний за забором. Сделано это в целях антитеррористической безопасности, сообщает корреспондент URA.RU.

«После обрушения дома в городе особенно трепетно относятся к мерам безопасности. Из-за этого родители стоят за периметром школы», — передает журналист.

Ранее руководство некоторых школ города заранее предупреждало тагильчан, что праздник придется провести за ограждением, потому что сейчас «неспокойные времена». Также на территорию школ не пускают фотографов и видеооператоров. При этом в мэрии Нижнего Тагила заявляли, что в городе нет никакого запрета на посещение линеек родителями, но каждое образовательное учреждение самостоятельно принимает решение по этому вопросу.

Фото:

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) родители первоклассников школы №30 вынуждены наблюдать торжественную линейку в честь Дня знаний за забором. Сделано это в целях антитеррористической безопасности, сообщает корреспондент URA.RU. «После обрушения дома в городе особенно трепетно относятся к мерам безопасности. Из-за этого родители стоят за периметром школы», — передает журналист. Ранее руководство некоторых школ города заранее предупреждало тагильчан, что праздник придется провести за ограждением, потому что сейчас «неспокойные времена». Также на территорию школ не пускают фотографов и видеооператоров. При этом в мэрии Нижнего Тагила заявляли, что в городе нет никакого запрета на посещение линеек родителями, но каждое образовательное учреждение самостоятельно принимает решение по этому вопросу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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