01 сентября 2024

Челябинский губернатор Текслер с женой отвели сына в шестой класс. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер с женой отвели ребенка в школу 2 сентября, поскольку 1 сентября пришлось на воскресенье
Алексей Текслер с женой отвели ребенка в школу 2 сентября, поскольку 1 сентября пришлось на воскресенье Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его жена отвели сына Михаила в школу. Об этом в день начала учебного года, 2 сентября сообщила в соцсетях супруга губернатора Ирина.

«Шестой класс! Хорошего учебного года школьникам и учителям! И конечно же — родителям», — пожелала подписчикам Ирина Текслер.

Сын губернатора Миша Текслер поступил в первый класс челябинской гимназии №80 2 сентября 2019 года. Это произошло через полгода после того, как его отец возглавил регион.

Губернатор Алексей Текслер и его жена Ирина отвели сына в школу 2 сентября
Губернатор Алексей Текслер и его жена Ирина отвели сына в школу 2 сентября
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его жена отвели сына Михаила в школу. Об этом в день начала учебного года, 2 сентября сообщила в соцсетях супруга губернатора Ирина. «Шестой класс! Хорошего учебного года школьникам и учителям! И конечно же — родителям», — пожелала подписчикам Ирина Текслер. Сын губернатора Миша Текслер поступил в первый класс челябинской гимназии №80 2 сентября 2019 года. Это произошло через полгода после того, как его отец возглавил регион.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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