Алексей Текслер с женой отвели ребенка в школу 2 сентября, поскольку 1 сентября пришлось на воскресенье
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его жена отвели сына Михаила в школу. Об этом в день начала учебного года, 2 сентября сообщила в соцсетях супруга губернатора Ирина.
«Шестой класс! Хорошего учебного года школьникам и учителям! И конечно же — родителям», — пожелала подписчикам Ирина Текслер.
Сын губернатора Миша Текслер поступил в первый класс челябинской гимназии №80 2 сентября 2019 года. Это произошло через полгода после того, как его отец возглавил регион.
Губернатор Алексей Текслер и его жена Ирина отвели сына в школу 2 сентября
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