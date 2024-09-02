Путин назвал одно из главных правил своей жизни

Путин назвал гибкость одним из своих главных правил
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Дзюдо. Путин. Челябинск, дзюдо
Владимир Путин рассказал, что гибкость в дзюдо помогло ему сформировать жизненные принципы Фото:

Российский президент Владимир Путин рассказал, какое правило применимое в спорте он использует в жизни. По его словам, в дзюдо важен принцип гибкости и умение готовиться ко всему. И этими правилами президент пользуется в жизни. Об этом он рассказал в разговоре с детьми в формате «Разговоров о важном».

«Есть очень хорошее правило в дзюдо — гибкость во всем. Это очень хорошее правило, применимое и к жизни. Пуля дура — штык молодец, нужно быть готовым к штыку. Важно проявлять гибкость для того, чтобы победить. Когда выходишь на ковер, остаетесь только вы и противник. И в этот момент все зависит лично от тебя. Дзюдо подходит для воспитания мужского характера», — подчеркнул Владимир Путин во время открытого урока со школьниками в Кызыле. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24».

Тем не менее Путин также рассказал, в чем школьникам не стоит брать пример с него. Президент признался, что спит всего по несколько часов, так как не может организовать рабочий процесс. Открытый урок «Разговоры о важном» проходит в честь начала учебного года.

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Российский президент Владимир Путин рассказал, какое правило применимое в спорте он использует в жизни. По его словам, в дзюдо важен принцип гибкости и умение готовиться ко всему. И этими правилами президент пользуется в жизни. Об этом он рассказал в разговоре с детьми в формате «Разговоров о важном». «Есть очень хорошее правило в дзюдо — гибкость во всем. Это очень хорошее правило, применимое и к жизни. Пуля дура — штык молодец, нужно быть готовым к штыку. Важно проявлять гибкость для того, чтобы победить. Когда выходишь на ковер, остаетесь только вы и противник. И в этот момент все зависит лично от тебя. Дзюдо подходит для воспитания мужского характера», — подчеркнул Владимир Путин во время открытого урока со школьниками в Кызыле. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Тем не менее Путин также рассказал, в чем школьникам не стоит брать пример с него. Президент признался, что спит всего по несколько часов, так как не может организовать рабочий процесс. Открытый урок «Разговоры о важном» проходит в честь начала учебного года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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