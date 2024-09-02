Путин назвал одно из главных правил своей жизни

Путин назвал гибкость одним из своих главных правил

02 сентября 2024 в 13:15 Размер текста - 17 +

Владимир Путин рассказал, что гибкость в дзюдо помогло ему сформировать жизненные принципы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российский президент Владимир Путин рассказал, какое правило применимое в спорте он использует в жизни. По его словам, в дзюдо важен принцип гибкости и умение готовиться ко всему. И этими правилами президент пользуется в жизни. Об этом он рассказал в разговоре с детьми в формате «Разговоров о важном». «Есть очень хорошее правило в дзюдо — гибкость во всем. Это очень хорошее правило, применимое и к жизни. Пуля дура — штык молодец, нужно быть готовым к штыку. Важно проявлять гибкость для того, чтобы победить. Когда выходишь на ковер, остаетесь только вы и противник. И в этот момент все зависит лично от тебя. Дзюдо подходит для воспитания мужского характера», — подчеркнул Владимир Путин во время открытого урока со школьниками в Кызыле. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Тем не менее Путин также рассказал, в чем школьникам не стоит брать пример с него. Президент признался, что спит всего по несколько часов, так как не может организовать рабочий процесс. Открытый урок «Разговоры о важном» проходит в честь начала учебного года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский президент Владимир Путин рассказал, какое правило применимое в спорте он использует в жизни. По его словам, в дзюдо важен принцип гибкости и умение готовиться ко всему. И этими правилами президент пользуется в жизни. Об этом он рассказал в разговоре с детьми в формате «Разговоров о важном». «Есть очень хорошее правило в дзюдо — гибкость во всем. Это очень хорошее правило, применимое и к жизни. Пуля дура — штык молодец, нужно быть готовым к штыку. Важно проявлять гибкость для того, чтобы победить. Когда выходишь на ковер, остаетесь только вы и противник. И в этот момент все зависит лично от тебя. Дзюдо подходит для воспитания мужского характера», — подчеркнул Владимир Путин во время открытого урока со школьниками в Кызыле. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Тем не менее Путин также рассказал, в чем школьникам не стоит брать пример с него. Президент признался, что спит всего по несколько часов, так как не может организовать рабочий процесс. Открытый урок «Разговоры о важном» проходит в честь начала учебного года.