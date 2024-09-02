Метеорологи предсказали даты «бабьего лета» в Пермском крае

«Бабье лето» придет в Пермский край после 5 сентября
© Служба новостей «URA.RU»
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Погода еще порадует пермяков теплом
Погода еще порадует пермяков теплом Фото:

В Пермском крае метеорологи ожидают умеренно теплый сентябрь. Средняя температура воздуха будет чуть выше нормы, которая составляет для Перми 10 градусов. «Бабье лето» стоит ждать с 5 по 15 сентября, говорят в ГИС Центре ПГНИУ.

«В основном положительная аномалия сформируется в период между 5 и 15 сентября, когда наиболее вероятен период „бабьего лета“ — в сроки, более ранние чем обычно. Таким образом, сентябрь ожидается существенно прохладнее, чем в 2023 году, но теплее, чем в 2021 и 2022 годах», — говорится на сайте Центра. Что касается осадков, то их будет меньше нормы, но все-таки больше, чем в засушливом 2023 году.

Ранее синоптики сообщали, что в ночь на 5 сентября в Прикамье возможны заморозки. Но позже в регион придет теплый воздух. С 5 по 10 сентября днем температура воздуха будет подниматься выше 20 градусов. Вероятно, пик потепления придется на 9-11 сентября, с максимальной температурой до +22…+24.

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В Пермском крае метеорологи ожидают умеренно теплый сентябрь. Средняя температура воздуха будет чуть выше нормы, которая составляет для Перми 10 градусов. «Бабье лето» стоит ждать с 5 по 15 сентября, говорят в ГИС Центре ПГНИУ. «В основном положительная аномалия сформируется в период между 5 и 15 сентября, когда наиболее вероятен период „бабьего лета“ — в сроки, более ранние чем обычно. Таким образом, сентябрь ожидается существенно прохладнее, чем в 2023 году, но теплее, чем в 2021 и 2022 годах», — говорится на сайте Центра. Что касается осадков, то их будет меньше нормы, но все-таки больше, чем в засушливом 2023 году. Ранее синоптики сообщали, что в ночь на 5 сентября в Прикамье возможны заморозки. Но позже в регион придет теплый воздух. С 5 по 10 сентября днем температура воздуха будет подниматься выше 20 градусов. Вероятно, пик потепления придется на 9-11 сентября, с максимальной температурой до +22…+24.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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