Метеорологи предсказали даты «бабьего лета» в Пермском крае

В Пермском крае метеорологи ожидают умеренно теплый сентябрь. Средняя температура воздуха будет чуть выше нормы, которая составляет для Перми 10 градусов. «Бабье лето» стоит ждать с 5 по 15 сентября, говорят в ГИС Центре ПГНИУ.
«В основном положительная аномалия сформируется в период между 5 и 15 сентября, когда наиболее вероятен период „бабьего лета“ — в сроки, более ранние чем обычно. Таким образом, сентябрь ожидается существенно прохладнее, чем в 2023 году, но теплее, чем в 2021 и 2022 годах», — говорится на сайте Центра. Что касается осадков, то их будет меньше нормы, но все-таки больше, чем в засушливом 2023 году.
Ранее синоптики сообщали, что в ночь на 5 сентября в Прикамье возможны заморозки. Но позже в регион придет теплый воздух. С 5 по 10 сентября днем температура воздуха будет подниматься выше 20 градусов. Вероятно, пик потепления придется на 9-11 сентября, с максимальной температурой до +22…+24.
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