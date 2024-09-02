02 сентября 2024

Челябинский депутат Видгоф подарил 2,5 миллиона рублей хоккейной школе «Трактор». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Видгоф построил десять кортов в Тракторозаводском районе
Михаил Видгоф построил десять кортов в Тракторозаводском районе Фото:

Депутат заксобрания Челябинской области Михаил Видгоф вручил денежный сертификат на 2,5 миллиона рублей хоккейной школе «Трактор». Об этом 3 сентября сообщили в пресс-службе заксобрания.

«Михаил Видгоф постоянно оказывает финансовую помощь хоккейной школе и хоккейному клубу „Трактор“ на обновление материально-технической базы, приобретение ледозаливочного оборудования, автобусов, формы и экипировки для спортсменов. Также он оказывает спонсорскую помощь при проведении детских хоккейных турниров, организованных школой „Трактор“», — сообщили в пресс-службе заксобрания.

Также Видгоф и компания «БОВИД», которую он возглавляет, направляет средства на поддержку детских дворовых команд. На средства компании построены десять современных радиофицированных хоккейных кортов в Тракторозаводском районе Челябинска.

Видгоф пожелал в новом сезоне удачи и побед команде «Трактор». Новый сезон команда откроет 4 сентября в Екатеринбурге матчем с местной командой «Автомобилист». По итогам прошлого сезона клуб завоевал бронзу Кубка Гагарина, дойдя до полуфинала.

Михаил Видгоф вручил сертификат руководителю хоккейной школы "трактор"
Михаил Видгоф вручил сертификат руководителю хоккейной школы "трактор"
Фото:

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Депутат заксобрания Челябинской области Михаил Видгоф вручил денежный сертификат на 2,5 миллиона рублей хоккейной школе «Трактор». Об этом 3 сентября сообщили в пресс-службе заксобрания. «Михаил Видгоф постоянно оказывает финансовую помощь хоккейной школе и хоккейному клубу „Трактор“ на обновление материально-технической базы, приобретение ледозаливочного оборудования, автобусов, формы и экипировки для спортсменов. Также он оказывает спонсорскую помощь при проведении детских хоккейных турниров, организованных школой „Трактор“», — сообщили в пресс-службе заксобрания. Также Видгоф и компания «БОВИД», которую он возглавляет, направляет средства на поддержку детских дворовых команд. На средства компании построены десять современных радиофицированных хоккейных кортов в Тракторозаводском районе Челябинска. Видгоф пожелал в новом сезоне удачи и побед команде «Трактор». Новый сезон команда откроет 4 сентября в Екатеринбурге матчем с местной командой «Автомобилист». По итогам прошлого сезона клуб завоевал бронзу Кубка Гагарина, дойдя до полуфинала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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