Депутат заксобрания Челябинской области Михаил Видгоф вручил денежный сертификат на 2,5 миллиона рублей хоккейной школе «Трактор». Об этом 3 сентября сообщили в пресс-службе заксобрания.
«Михаил Видгоф постоянно оказывает финансовую помощь хоккейной школе и хоккейному клубу „Трактор“ на обновление материально-технической базы, приобретение ледозаливочного оборудования, автобусов, формы и экипировки для спортсменов. Также он оказывает спонсорскую помощь при проведении детских хоккейных турниров, организованных школой „Трактор“», — сообщили в пресс-службе заксобрания.
Также Видгоф и компания «БОВИД», которую он возглавляет, направляет средства на поддержку детских дворовых команд. На средства компании построены десять современных радиофицированных хоккейных кортов в Тракторозаводском районе Челябинска.
Видгоф пожелал в новом сезоне удачи и побед команде «Трактор». Новый сезон команда откроет 4 сентября в Екатеринбурге матчем с местной командой «Автомобилист». По итогам прошлого сезона клуб завоевал бронзу Кубка Гагарина, дойдя до полуфинала.
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