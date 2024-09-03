В Челябинске 3 сентября в одном из дворов Калининского района его глава Владимир Шамне, а также районный депутат Антон Рыжий открыли новый спортивный корт. Шамне поделился, что вторым этапом благоустройства станет строительство помещения для тренажеров и организация бесплатных тренировок, передает корреспондент URA.RU.
«Размещение корта — это первый этап благоустройства двора. Вторым этапом установят помещение для спортивного оборудования. В дальнейшем тренера будут проводить тренировки: летом по футболу, а зимой по хоккею. Также будут приходить фитнес-тренеры, которые бесплатно позанимаются с жителями старшего возраста», — сказал Шамне.
Депутат Антон Рыжий поздравил жителей двора с новым пространством для занятий спортом и заявил о будущих планах, связанных с благоустройством. В рамках второго этапа реализации проекта во дворе будет построен обновленный детский игровой комплекс. Кроме того, предусмотрены работы по созданию сети тропинок, установке скамеек и прочих элементов инфраструктуры.
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