В Калининском районе Челябинска открыли новый спортивный корт. Фото

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Детский лагерь Уральские самоцветы. Свердловская область, футбольное поле, корт, спортивный объект
Презентовал новый корт глава Калининского района Владимир Шамне Фото:

В Челябинске 3 сентября в одном из дворов Калининского района его глава Владимир Шамне, а также районный депутат Антон Рыжий открыли новый спортивный корт. Шамне поделился, что вторым этапом благоустройства станет строительство помещения для тренажеров и организация бесплатных тренировок, передает корреспондент URA.RU.

«Размещение корта — это первый этап благоустройства двора. Вторым этапом установят помещение для спортивного оборудования. В дальнейшем тренера будут проводить тренировки: летом по футболу, а зимой по хоккею. Также будут приходить фитнес-тренеры, которые бесплатно позанимаются с жителями старшего возраста», — сказал Шамне.

Депутат Антон Рыжий поздравил жителей двора с новым пространством для занятий спортом и заявил о будущих планах, связанных с благоустройством. В рамках второго этапа реализации проекта во дворе будет построен обновленный детский игровой комплекс. Кроме того, предусмотрены работы по созданию сети тропинок, установке скамеек и прочих элементов инфраструктуры.

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В Челябинске 3 сентября в одном из дворов Калининского района его глава Владимир Шамне, а также районный депутат Антон Рыжий открыли новый спортивный корт. Шамне поделился, что вторым этапом благоустройства станет строительство помещения для тренажеров и организация бесплатных тренировок, передает корреспондент URA.RU. «Размещение корта — это первый этап благоустройства двора. Вторым этапом установят помещение для спортивного оборудования. В дальнейшем тренера будут проводить тренировки: летом по футболу, а зимой по хоккею. Также будут приходить фитнес-тренеры, которые бесплатно позанимаются с жителями старшего возраста», — сказал Шамне. Депутат Антон Рыжий поздравил жителей двора с новым пространством для занятий спортом и заявил о будущих планах, связанных с благоустройством. В рамках второго этапа реализации проекта во дворе будет построен обновленный детский игровой комплекс. Кроме того, предусмотрены работы по созданию сети тропинок, установке скамеек и прочих элементов инфраструктуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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