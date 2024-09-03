03 сентября 2024

В Киеве подожгли микроавтобус военных

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Автобусы и автомобили военных на Украине поджигают регулярно Фото:

Микроавтобус украинских военнослужащих подожгли в Киеве. Об этом пишет украинское издание «Страна».

«Поджог микроавтобуса ВСУ произошел в Днепровском районе», — передает «Страна». Также издание публикует видео горящего транспорта.

Автомобили и автобусы украинских военных ранее поджигали неоднократно. В середине июля машины подожгли в Одессе, Ровно и Львове. Позже автобус военных загорелся в Киеве на улице Урловской.

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Микроавтобус украинских военнослужащих подожгли в Киеве. Об этом пишет украинское издание «Страна». «Поджог микроавтобуса ВСУ произошел в Днепровском районе», — передает «Страна». Также издание публикует видео горящего транспорта. Автомобили и автобусы украинских военных ранее поджигали неоднократно. В середине июля машины подожгли в Одессе, Ровно и Львове. Позже автобус военных загорелся в Киеве на улице Урловской.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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