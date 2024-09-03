В Киеве подожгли микроавтобус военных

04 сентября 2024 в 04:04 Размер текста - 17 +

Автобусы и автомобили военных на Украине поджигают регулярно Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Микроавтобус украинских военнослужащих подожгли в Киеве. Об этом пишет украинское издание «Страна». «Поджог микроавтобуса ВСУ произошел в Днепровском районе», — передает «Страна». Также издание публикует видео горящего транспорта. Автомобили и автобусы украинских военных ранее поджигали неоднократно. В середине июля машины подожгли в Одессе, Ровно и Львове. Позже автобус военных загорелся в Киеве на улице Урловской. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Микроавтобус украинских военнослужащих подожгли в Киеве. Об этом пишет украинское издание «Страна». «Поджог микроавтобуса ВСУ произошел в Днепровском районе», — передает «Страна». Также издание публикует видео горящего транспорта. Автомобили и автобусы украинских военных ранее поджигали неоднократно. В середине июля машины подожгли в Одессе, Ровно и Львове. Позже автобус военных загорелся в Киеве на улице Урловской.