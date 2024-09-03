В Киеве подожгли микроавтобус военных

Автобусы и автомобили военных на Украине поджигают регулярно
Микроавтобус украинских военнослужащих подожгли в Киеве. Об этом пишет украинское издание «Страна».
«Поджог микроавтобуса ВСУ произошел в Днепровском районе», — передает «Страна». Также издание публикует видео горящего транспорта.
Автомобили и автобусы украинских военных ранее поджигали неоднократно. В середине июля машины подожгли в Одессе, Ровно и Львове. Позже автобус военных загорелся в Киеве на улице Урловской.
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