В Киеве подожгли автомобиль ВСУ. Видео

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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, дым, пожар, пламя, огонь, горящий автомобиль
Автомобиль военных ВСУ подожгли в Киеве (архивное фото) Фото:

Автомобиль военных ВСУ подожгли в Киеве. Об этом сообщили украинские СМИ.

«В Киеве на улице Урловской подожгли автобус военных», — заявили «Политика страны» в своем telegram-канале. Они ссылаются на украинские паблики. Также в канале опубликовано видео, на котором запечатлен микроавтобус военных, объятый пламенем.

Ранее на Украине уже поджигали машины ВСУ. За 19—20 июля — две машины и релейный шкаф на железной дороге. А в ночь на 10 июля в Одессе, Ровно и Львове кто-то сжег четыре автомобиля украинских военных. Эту информацию передает 360.ru.

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Автомобиль военных ВСУ подожгли в Киеве. Об этом сообщили украинские СМИ. «В Киеве на улице Урловской подожгли автобус военных», — заявили «Политика страны» в своем telegram-канале. Они ссылаются на украинские паблики. Также в канале опубликовано видео, на котором запечатлен микроавтобус военных, объятый пламенем. Ранее на Украине уже поджигали машины ВСУ. За 19—20 июля — две машины и релейный шкаф на железной дороге. А в ночь на 10 июля в Одессе, Ровно и Львове кто-то сжег четыре автомобиля украинских военных. Эту информацию передает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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