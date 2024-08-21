Автомобиль военных ВСУ подожгли в Киеве (архивное фото)
Автомобиль военных ВСУ подожгли в Киеве. Об этом сообщили украинские СМИ.
«В Киеве на улице Урловской подожгли автобус военных», — заявили «Политика страны» в своем telegram-канале. Они ссылаются на украинские паблики. Также в канале опубликовано видео, на котором запечатлен микроавтобус военных, объятый пламенем.
Ранее на Украине уже поджигали машины ВСУ. За 19—20 июля — две машины и релейный шкаф на железной дороге. А в ночь на 10 июля в Одессе, Ровно и Львове кто-то сжег четыре автомобиля украинских военных. Эту информацию передает 360.ru.
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