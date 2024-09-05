На жительницу ХМАО завели уголовное дело за попытку дать взятку инспектору ДПС

На югорчанку завели уголовное дело за попытку дать взятку инспектору ДПС. Она хотела откупить своего мужа, которого остановили за рулем в состоянии опьянения. Об этом сообщил следственный комитет по ХМАО.
«Сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль для проверки документов, при этом у водителя были выявлены признаки опьянения. <…> Супруга водителя попыталась дать взятку в размере 15 000 рублей. Преступные действия женщины были пресечены. Водитель привлечен к административной ответственности, а его супруга стала фигурантом уголовного дела», — следует из сообщения, опубликованного в telegram-канале ведомства.
Следователи проводят проверку. За дачу взяток должностным лицам грозит штраф, либо срок лишения свободы.
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