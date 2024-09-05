05 сентября 2024

На жительницу ХМАО завели уголовное дело за попытку дать взятку инспектору ДПС

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанка пыталась дать взятку сотруднику ДПС
Югорчанка пыталась дать взятку сотруднику ДПС Фото:

На югорчанку завели уголовное дело за попытку дать взятку инспектору ДПС. Она хотела откупить своего мужа, которого остановили за рулем в состоянии опьянения. Об этом сообщил следственный комитет по ХМАО.

«Сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль для проверки документов, при этом у водителя были выявлены признаки опьянения. <…> Супруга водителя попыталась дать взятку в размере 15 000 рублей. Преступные действия женщины были пресечены. Водитель привлечен к административной ответственности, а его супруга стала фигурантом уголовного дела», — следует из сообщения, опубликованного в telegram-канале ведомства.

Следователи проводят проверку. За дачу взяток должностным лицам грозит штраф, либо срок лишения свободы.

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На югорчанку завели уголовное дело за попытку дать взятку инспектору ДПС. Она хотела откупить своего мужа, которого остановили за рулем в состоянии опьянения. Об этом сообщил следственный комитет по ХМАО. «Сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль для проверки документов, при этом у водителя были выявлены признаки опьянения. <…> Супруга водителя попыталась дать взятку в размере 15 000 рублей. Преступные действия женщины были пресечены. Водитель привлечен к административной ответственности, а его супруга стала фигурантом уголовного дела», — следует из сообщения, опубликованного в telegram-канале ведомства. Следователи проводят проверку. За дачу взяток должностным лицам грозит штраф, либо срок лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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