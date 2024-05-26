26 мая 2024
25 мая 2024

Заведующая детсада обошла двух ветеранов СВО на праймериз ЕР в ХМАО. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Заведующая детским садом из Нижневартовска обошла на ПГЕР ветеранов СВО
Заведующая детским садом из Нижневартовска обошла на ПГЕР ветеранов СВО Фото:

В Нижневартовске заведующая детским садом № 40 «Золотая Рыбка» Резида Осадчая обошла двух ветеранов СВО на предварительном голосовании «Единой России». Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте горда.

«Осадчая обошла двух ветеранов СВО на предварительном голосовании ЕР по довыборам в гордуму. Она набрала более 600 голосов, а конкуренты (казачий атаман Александр Волков и мобилизованный Антон Орликовский — прим. URA.RU) не смогли преодолеть планку в 50», — отмечает инсайдер.

По словам информатора, ни один из соперников Осадчей, включая не только ветеранов, но и общественников, предпринимателей и представителей КМНС, не смог составить ей серьезную конкуренцию. «На стороне Осадчей была родительская общественность и ее коллектив — детский сад находится как раз на том избирательном округе, где прошли довыборы. Бойцы получат партийную поддержку на выборах в гордуму в следующем, восьмом созыве», — отмечает собеседник агентства. Официальное подведение итогов ПГЕР единороссы проведут 27 мая после обеда.

Ранее URA.RU писало о кандидатах, претендующих на место в гордуме Нижневартовска. Оно освободилось после ухода депутата Дмитрия Гришина, считавшего лоббистом интересов корпорации «Славтэк» местного бизнесмена Александра Петермана.

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В Нижневартовске заведующая детским садом № 40 «Золотая Рыбка» Резида Осадчая обошла двух ветеранов СВО на предварительном голосовании «Единой России». Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте горда. «Осадчая обошла двух ветеранов СВО на предварительном голосовании ЕР по довыборам в гордуму. Она набрала более 600 голосов, а конкуренты (казачий атаман Александр Волков и мобилизованный Антон Орликовский — прим. URA.RU) не смогли преодолеть планку в 50», — отмечает инсайдер. По словам информатора, ни один из соперников Осадчей, включая не только ветеранов, но и общественников, предпринимателей и представителей КМНС, не смог составить ей серьезную конкуренцию. «На стороне Осадчей была родительская общественность и ее коллектив — детский сад находится как раз на том избирательном округе, где прошли довыборы. Бойцы получат партийную поддержку на выборах в гордуму в следующем, восьмом созыве», — отмечает собеседник агентства. Официальное подведение итогов ПГЕР единороссы проведут 27 мая после обеда. Ранее URA.RU писало о кандидатах, претендующих на место в гордуме Нижневартовска. Оно освободилось после ухода депутата Дмитрия Гришина, считавшего лоббистом интересов корпорации «Славтэк» местного бизнесмена Александра Петермана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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