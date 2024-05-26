В Нижневартовске заведующая детским садом № 40 «Золотая Рыбка» Резида Осадчая обошла двух ветеранов СВО на предварительном голосовании «Единой России». Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте горда.
«Осадчая обошла двух ветеранов СВО на предварительном голосовании ЕР по довыборам в гордуму. Она набрала более 600 голосов, а конкуренты (казачий атаман Александр Волков и мобилизованный Антон Орликовский — прим. URA.RU) не смогли преодолеть планку в 50», — отмечает инсайдер.
По словам информатора, ни один из соперников Осадчей, включая не только ветеранов, но и общественников, предпринимателей и представителей КМНС, не смог составить ей серьезную конкуренцию. «На стороне Осадчей была родительская общественность и ее коллектив — детский сад находится как раз на том избирательном округе, где прошли довыборы. Бойцы получат партийную поддержку на выборах в гордуму в следующем, восьмом созыве», — отмечает собеседник агентства. Официальное подведение итогов ПГЕР единороссы проведут 27 мая после обеда.
Ранее URA.RU писало о кандидатах, претендующих на место в гордуме Нижневартовска. Оно освободилось после ухода депутата Дмитрия Гришина, считавшего лоббистом интересов корпорации «Славтэк» местного бизнесмена Александра Петермана.
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