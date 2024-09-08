Большинство прямых выборов мэров в ХМАО выиграли единороссы

Большинство прямых выборов мэров в ХМАО выиграли представители партии «Единая Россия». Семь из девяти избирательных компаний, по данным окружного избиркома, завершились в пользу партии власти.
«Выборы главы сельского поселения Болчары (Кондинский район) — Шишкин Михаил Валентинович (ЕР) — 77,32%. Выборы главы муниципального образования сельское поселение Сергино (Октябрьский район) — Марков Сергей Иванович (ЕР) — 77,20%. Выборы главы городского поселения Коммунистический (Советский район) — Карачевцева Оксана Николаевна (ЕР) — 60,00%. Выборы главы муниципального образования городское поселение Белый Яр (Сургутский район) — Мансуров Владимир Петрович (ЕР) — 60,40%. Выборы главы городского поселения Федоровский (Сургутский район) — Болотов Сергей Геннадьевич (ЕР) — 52,28%. Выборы главы сельского поселения Нижнесортымский (Сургутский район) — Рымарев Петр Владимирович (ЕР) — 72,98%», — указано в публикации.
В Сургутском районе мэром Белого Яра стал Мансуров (кандидат с погашенной судимостью, расклейщики которого придумали нетривиальное средство от срыва агитации). В Федоровском уволившегося мэра Рудышина, устраивавшего тотализатор по поводу своей отставки, сменил Болотов. Третьи выборы подряд выиграл мэр Нижнесортымского Рымарев (по слухам, глава района Трубецкой так и не смог сместить его, и в итоге им удалось достичь компромисса).
Гораздо сложнее ситуация у главы Ханты-Мансийского района Кирилла Минулина. Выборы мэров поселений в его муниципалитете единороссы проиграли с большим отрывом. В Кедровом победил самовыдвиженец Рустам Абдурахманов (его соперник от ЕР набрал на 43%), а в Цингалах — коммунист Алексей Козлов, получивший поддержку 82,52% избирателей.
Ранее URA.RU писало, что ставленники теневого мэра Нефтеюганска победили на выборах. Тройка аффилированных с ним кандидатов прошли в городскую думу.
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