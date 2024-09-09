Бастрыкин поручил арестовать всех участников избиения жителя Сургута на парковке

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал указание руководству СК в ХМАО заключить под стражу всех фигурантов уголовного дела об избиении жителя Сургута на парковке. Как пояснили в ведомстве, до сих пор нападавшим не была избрана мера пресечения.
«До настоящего времени нападавшим не избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. А.И. Бастрыкин поручил М.В. Мокшину принять меры к надлежащей квалификации содеянного и избранию в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщается в telegram-канале инфоцетра СК России. Также Бастрыкин ждет доклад о проведенном комплексе следственных действий.
Накануне следователи арестовали главного фигуранта уголовного дела об избиении жителя Сургута. Именно с ним у потерпевшего произошел конфликт, который стал причиной нападения. Адвокат пострадавшего рассказал следствию, что сотрудник полиции удалил запись избиения с телефона одного из участников драки до задержания подозреваемого. Информация проверяется.
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