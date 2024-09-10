Иностранцы устроили массовую драку возле «Таганского ряда». Видео

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Силовики проверяют информацию о драке Фото:

В Екатеринбурге вечером 10 сентября толпа мигрантов устроила драку на ул. Технической. Об этом рассказал очевидец потасовки.

«Возле „Таганского ряда“, на Технической, 16а произошла массовая драка иностранцев», — передает telegram-канал «Безумный ЕКБ» слова собеседника. Причина конфликта неизвестна.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. Там пояснили, что по факту инцидента сообщений в полицию не поступало. Информация зарегистрирована в отделе полиции №10, проводится проверка.

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В Екатеринбурге вечером 10 сентября толпа мигрантов устроила драку на ул. Технической. Об этом рассказал очевидец потасовки. «Возле „Таганского ряда“, на Технической, 16а произошла массовая драка иностранцев», — передает telegram-канал «Безумный ЕКБ» слова собеседника. Причина конфликта неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. Там пояснили, что по факту инцидента сообщений в полицию не поступало. Информация зарегистрирована в отделе полиции №10, проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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