Силовики проверяют информацию о драке
В Екатеринбурге вечером 10 сентября толпа мигрантов устроила драку на ул. Технической. Об этом рассказал очевидец потасовки.
«Возле „Таганского ряда“, на Технической, 16а произошла массовая драка иностранцев», — передает telegram-канал «Безумный ЕКБ» слова собеседника. Причина конфликта неизвестна.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. Там пояснили, что по факту инцидента сообщений в полицию не поступало. Информация зарегистрирована в отделе полиции №10, проводится проверка.
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