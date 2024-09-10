Иностранцы устроили массовую драку возле «Таганского ряда». Видео

10 сентября 2024 в 18:41 Размер текста - 17 +

Силовики проверяют информацию о драке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге вечером 10 сентября толпа мигрантов устроила драку на ул. Технической. Об этом рассказал очевидец потасовки. «Возле „Таганского ряда“, на Технической, 16а произошла массовая драка иностранцев», — передает telegram-канал «Безумный ЕКБ» слова собеседника. Причина конфликта неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. Там пояснили, что по факту инцидента сообщений в полицию не поступало. Информация зарегистрирована в отделе полиции №10, проводится проверка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге вечером 10 сентября толпа мигрантов устроила драку на ул. Технической. Об этом рассказал очевидец потасовки. «Возле „Таганского ряда“, на Технической, 16а произошла массовая драка иностранцев», — передает telegram-канал «Безумный ЕКБ» слова собеседника. Причина конфликта неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. Там пояснили, что по факту инцидента сообщений в полицию не поступало. Информация зарегистрирована в отделе полиции №10, проводится проверка.