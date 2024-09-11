Московский коммунальщик застрял в коллекторе, его залил кипяток

11 сентября 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

Двое сотрудников коммунальной службы застряли в люке коллектора на территории детсада (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Москве двое сотрудников коммунальной службы провалились в люк коллектора на территории детского сада. Один смог выбраться, второй, предварительно, погиб. Об этом сообщает МЧС РФ. Ранее telegram-канал Shot сообщал, что тепловую камеру, куда провалились коммунальщики, заливал кипяток. «Из тепловой камеры на территории детсада смог выбраться только один. К сожалению, второй без признаков жизни. На месте происшествия работают спасатели МЧС России», — сообщает министерство в своем telegram-канале. В настоящий момент на месте происшествия выкапывается котлован. Задействована техника. До этого Shot писал, что ЧП произошло на территории детсада на Марьинском бульваре Москвы. Двое сотрудников коммунальной службы залезли в люк коллектора для проверки. Сообщается, что помещение тепловой камеры заливал кипяток. Обновлено 17:18: в МЧС РФ подтвердили гибель мужчины. Его тело извлекли из тепловой камеры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве двое сотрудников коммунальной службы провалились в люк коллектора на территории детского сада. Один смог выбраться, второй, предварительно, погиб. Об этом сообщает МЧС РФ. Ранее telegram-канал Shot сообщал, что тепловую камеру, куда провалились коммунальщики, заливал кипяток. «Из тепловой камеры на территории детсада смог выбраться только один. К сожалению, второй без признаков жизни. На месте происшествия работают спасатели МЧС России», — сообщает министерство в своем telegram-канале. В настоящий момент на месте происшествия выкапывается котлован. Задействована техника. До этого Shot писал, что ЧП произошло на территории детсада на Марьинском бульваре Москвы. Двое сотрудников коммунальной службы залезли в люк коллектора для проверки. Сообщается, что помещение тепловой камеры заливал кипяток. Обновлено 17:18: в МЧС РФ подтвердили гибель мужчины. Его тело извлекли из тепловой камеры.