Московский коммунальщик застрял в коллекторе, его залил кипяток

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Пресс-тур по плотинам на реке Исеть. Екатеринбург , канализационный люк, прочистка труб
Двое сотрудников коммунальной службы застряли в люке коллектора на территории детсада (архивное фото) Фото:

В Москве двое сотрудников коммунальной службы провалились в люк коллектора на территории детского сада. Один смог выбраться, второй, предварительно, погиб. Об этом сообщает МЧС РФ. Ранее telegram-канал Shot сообщал, что тепловую камеру, куда провалились коммунальщики, заливал кипяток.

«Из тепловой камеры на территории детсада смог выбраться только один. К сожалению, второй без признаков жизни. На месте происшествия работают спасатели МЧС России», — сообщает министерство в своем telegram-канале. В настоящий момент на месте происшествия выкапывается котлован. Задействована техника.

До этого Shot писал, что ЧП произошло на территории детсада на Марьинском бульваре Москвы. Двое сотрудников коммунальной службы залезли в люк коллектора для проверки. Сообщается, что помещение тепловой камеры заливал кипяток.

Обновлено 17:18: в МЧС РФ подтвердили гибель мужчины. Его тело извлекли из тепловой камеры.

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В Москве двое сотрудников коммунальной службы провалились в люк коллектора на территории детского сада. Один смог выбраться, второй, предварительно, погиб. Об этом сообщает МЧС РФ. Ранее telegram-канал Shot сообщал, что тепловую камеру, куда провалились коммунальщики, заливал кипяток. «Из тепловой камеры на территории детсада смог выбраться только один. К сожалению, второй без признаков жизни. На месте происшествия работают спасатели МЧС России», — сообщает министерство в своем telegram-канале. В настоящий момент на месте происшествия выкапывается котлован. Задействована техника. До этого Shot писал, что ЧП произошло на территории детсада на Марьинском бульваре Москвы. Двое сотрудников коммунальной службы залезли в люк коллектора для проверки. Сообщается, что помещение тепловой камеры заливал кипяток. Обновлено 17:18: в МЧС РФ подтвердили гибель мужчины. Его тело извлекли из тепловой камеры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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