Турагент обманывала россиян с помощью Меладзе

12 августа 2025 в 11:32 Размер текста - 17 +

В Туле более 200 туристов из разных регионов России стали жертвами мошенничества со стороны местного турагента, которая собрала с клиентов порядка 25 миллионов рублей за несуществующие туры с концертами известных артистов. Об этом пишет SHOT. «Девушка заманивала клиентов максимально низкими ценами на отели, где для гостей выступали звезды: Меладзе, Шуфутинский, Савичева и др. После получения денежек девушка вдруг исчезала», — сказано в сообщении. Новость опубликована в telegram-канале. Кроме того, потерпевшие пояснили, что после неудачных попыток связаться с агентом выяснилось, что ни один из заявленных туров у официальных туроператоров забронирован не был, а сами концерты не планировались. Как утверждают обманутые туристы, в конце июля Анна была госпитализирована в психиатрическое учреждение с диагнозом «шизофрения», объяснить судьбу собранных с клиентов средств она не смогла. На данный момент официальные заявления в полицию подали уже 20 семей.

