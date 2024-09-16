В Екатеринбурге общая площадь пожара на заброшенном складе по улице Челюскинцев выросла с 250 до 800 квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«По уточненной информации, площадь пожара по улице Челюскинцев составляет 800 квадратных метров. Кровля неэксплуатируемого склада обрушилась по всей площади», — следует из сообщения.
По словам очевидца, пожар произошел также и на соседней территории. «Недалеко от места первого пожара случилось новое возгорание. Здесь складировали старые доски», — сказал собеседник URA.RU.
Пожар произошел 16 сентября примерно в 14:50. Дым от возгорания горожане видели даже из центра города. На тушение прибыли 21 специалист и семь единиц спецтехники.
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