Площадь пожара на крупном складе в Екатеринбурге выросла втрое. Фото, видео

Площадь пожара на Челюскинцев в Екатеринбурге выросла до 800 квадратных метров
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Обрушилась кровля горящего здания (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге общая площадь пожара на заброшенном складе по улице Челюскинцев выросла с 250 до 800 квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«По уточненной информации, площадь пожара по улице Челюскинцев составляет 800 квадратных метров. Кровля неэксплуатируемого склада обрушилась по всей площади», — следует из сообщения.

По словам очевидца, пожар произошел также и на соседней территории. «Недалеко от места первого пожара случилось новое возгорание. Здесь складировали старые доски», — сказал собеседник URA.RU.

Пожар произошел 16 сентября примерно в 14:50. Дым от возгорания горожане видели даже из центра города. На тушение прибыли 21 специалист и семь единиц спецтехники.

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В Екатеринбурге общая площадь пожара на заброшенном складе по улице Челюскинцев выросла с 250 до 800 квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «По уточненной информации, площадь пожара по улице Челюскинцев составляет 800 квадратных метров. Кровля неэксплуатируемого склада обрушилась по всей площади», — следует из сообщения. По словам очевидца, пожар произошел также и на соседней территории. «Недалеко от места первого пожара случилось новое возгорание. Здесь складировали старые доски», — сказал собеседник URA.RU. Пожар произошел 16 сентября примерно в 14:50. Дым от возгорания горожане видели даже из центра города. На тушение прибыли 21 специалист и семь единиц спецтехники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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