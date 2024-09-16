Площадь пожара на крупном складе в Екатеринбурге выросла втрое. Фото, видео

Площадь пожара на Челюскинцев в Екатеринбурге выросла до 800 квадратных метров

16 сентября 2024 в 16:31 Размер текста - 17 +

Обрушилась кровля горящего здания (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге общая площадь пожара на заброшенном складе по улице Челюскинцев выросла с 250 до 800 квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «По уточненной информации, площадь пожара по улице Челюскинцев составляет 800 квадратных метров. Кровля неэксплуатируемого склада обрушилась по всей площади», — следует из сообщения. По словам очевидца, пожар произошел также и на соседней территории. «Недалеко от места первого пожара случилось новое возгорание. Здесь складировали старые доски», — сказал собеседник URA.RU. Пожар произошел 16 сентября примерно в 14:50. Дым от возгорания горожане видели даже из центра города. На тушение прибыли 21 специалист и семь единиц спецтехники. Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге общая площадь пожара на заброшенном складе по улице Челюскинцев выросла с 250 до 800 квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «По уточненной информации, площадь пожара по улице Челюскинцев составляет 800 квадратных метров. Кровля неэксплуатируемого склада обрушилась по всей площади», — следует из сообщения. По словам очевидца, пожар произошел также и на соседней территории. «Недалеко от места первого пожара случилось новое возгорание. Здесь складировали старые доски», — сказал собеседник URA.RU. Пожар произошел 16 сентября примерно в 14:50. Дым от возгорания горожане видели даже из центра города. На тушение прибыли 21 специалист и семь единиц спецтехники.