В Свердловской области убит диверсант, работавший на Украину: главное об операции

Оперативники ФСБ ликвидировали агента, готовившего подрыв в Свердловской области

17 сентября 2024 в 13:55 Размер текста - 17 +

Операция прошла в Свердловской области (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области оперативники ФСБ ликвидировали мужчину, готовившего подрыв машины руководителя одного из оборонных предприятий. Дома и в гараже у предполагаемого диверсанта прошли обыски. Все, что известно об операции, — в сбойке агентства. По данным ЦОС ФСБ, 40-летний мужчина был агентом Главного управления разведки Минобороны Украины и членом запрещенной в РФ украинской националистической террористической организации. Диверсант по заданию изготовил самодельную взрывчатку, чтобы подорвать машину руководителя уральского оборонного завода (какого именно, не уточняется). Силовикам пришлось убить диверсанта, потому что при задержании он оказал сопротивление — открыл огонь по оперативникам. На месте происшествия обнаружили пистолет Макарова с патронами, радиоуправляемую взрывчатку большой мощности и средства спецсвязи с украинской разведкой. Дома у преступника прошли обыски. У него нашли переписку с украинским куратором. Сейчас силовики ищут подельников, помогавших мужчине готовить теракт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области оперативники ФСБ ликвидировали мужчину, готовившего подрыв машины руководителя одного из оборонных предприятий. Дома и в гараже у предполагаемого диверсанта прошли обыски. Все, что известно об операции, — в сбойке агентства. По данным ЦОС ФСБ, 40-летний мужчина был агентом Главного управления разведки Минобороны Украины и членом запрещенной в РФ украинской националистической террористической организации. Диверсант по заданию изготовил самодельную взрывчатку, чтобы подорвать машину руководителя уральского оборонного завода (какого именно, не уточняется). Силовикам пришлось убить диверсанта, потому что при задержании он оказал сопротивление — открыл огонь по оперативникам. На месте происшествия обнаружили пистолет Макарова с патронами, радиоуправляемую взрывчатку большой мощности и средства спецсвязи с украинской разведкой. Дома у преступника прошли обыски. У него нашли переписку с украинским куратором. Сейчас силовики ищут подельников, помогавших мужчине готовить теракт.