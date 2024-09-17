Украинский агент готовился взорвать главу свердловского оборонзавода. Видео

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ФСБ, учения. Челябинск, фсб, силовики, оружие, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, чекисты
Террорист оказал сопротивление ФСБ и был ликвидирован Фото:

Украинский диверсант, ликвидированный в Свердловской области, готовился взорвать автомобиль одного из руководителей местного оборонного завода. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Установлено, что террорист по заданию кураторов изготовил самодельное взрывное устройство, предназначавшееся для подрыва автомобиля одного из руководящих сотрудников свердловского оборонного предприятия… При задержании, в момент закладки СВУ в тайник, он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем», — говорится в сообщении ЦОС. Также ФСБ показала кадры ликвидированного диверсанта.

На территории какого именно свердловского города происходили события, и в отношении сотрудника какого завода намеревались совершить теракт, не уточняется. То, что диверсант готовился к преступлению, доказывает то, что на месте происшествия были обнаружены радиоуправляемое взрывное устройство, пистолет Макарова, баллоны с газом, провода, мощные аккумуляторы и канистры с бензином. Была найдена и переписка с кураторами с Украины, которые управляли диверсантом.

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Украинский диверсант, ликвидированный в Свердловской области, готовился взорвать автомобиль одного из руководителей местного оборонного завода. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. «Установлено, что террорист по заданию кураторов изготовил самодельное взрывное устройство, предназначавшееся для подрыва автомобиля одного из руководящих сотрудников свердловского оборонного предприятия… При задержании, в момент закладки СВУ в тайник, он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем», — говорится в сообщении ЦОС. Также ФСБ показала кадры ликвидированного диверсанта. На территории какого именно свердловского города происходили события, и в отношении сотрудника какого завода намеревались совершить теракт, не уточняется. То, что диверсант готовился к преступлению, доказывает то, что на месте происшествия были обнаружены радиоуправляемое взрывное устройство, пистолет Макарова, баллоны с газом, провода, мощные аккумуляторы и канистры с бензином. Была найдена и переписка с кураторами с Украины, которые управляли диверсантом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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