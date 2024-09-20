20 сентября 2024

В Челябинске цены на яйца взлетели на 22%

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Яйца. Тюмень, яйца, яица
За месяц цены на куриные яйца первой категории в регионе выросли почти на четверть Фото:

В сетевых магазинах Челябинской области стоимость яиц первой категории за месяц выросла на 21,9%. Согласно мониторингу цен URA.RU, 20 сентября за десяток С1 придется выложить 109,4 рубля.

Меньше всего, на 4,9%, подорожали яйца отборной категории. В августе стоимость грохотки составляла 117,6 рубля, в сентябре — 123,7 рубля. Самый бюджетный вариант на полках магазинов представлен за 99 рублей.

Стоимость яиц первой категории ежемесячно падала с апреля. К августу средняя цена составила 85,4 рубля, но в сентябре вновь поднялась до 109,4 рубля (+21,9%). Самое дешевое предложение обойдется в 79,9 рубля.

Вторая категория подорожала на 14,1%. За месяц яйца С2 в среднем подорожали до 86,9 рубля. Наименьшая стоимость составила 69,9 рубля. В августе средняя стоимость была обозначена в 74,6 рубля.

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В сетевых магазинах Челябинской области стоимость яиц первой категории за месяц выросла на 21,9%. Согласно мониторингу цен URA.RU, 20 сентября за десяток С1 придется выложить 109,4 рубля. Меньше всего, на 4,9%, подорожали яйца отборной категории. В августе стоимость грохотки составляла 117,6 рубля, в сентябре — 123,7 рубля. Самый бюджетный вариант на полках магазинов представлен за 99 рублей. Стоимость яиц первой категории ежемесячно падала с апреля. К августу средняя цена составила 85,4 рубля, но в сентябре вновь поднялась до 109,4 рубля (+21,9%). Самое дешевое предложение обойдется в 79,9 рубля. Вторая категория подорожала на 14,1%. За месяц яйца С2 в среднем подорожали до 86,9 рубля. Наименьшая стоимость составила 69,9 рубля. В августе средняя стоимость была обозначена в 74,6 рубля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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