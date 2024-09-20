В Челябинске цены на яйца взлетели на 22%

21 сентября 2024 в 01:35 Размер текста - 17 +

За месяц цены на куриные яйца первой категории в регионе выросли почти на четверть Фото: Денис Моргунов © URA.RU В сетевых магазинах Челябинской области стоимость яиц первой категории за месяц выросла на 21,9%. Согласно мониторингу цен URA.RU, 20 сентября за десяток С1 придется выложить 109,4 рубля. Меньше всего, на 4,9%, подорожали яйца отборной категории. В августе стоимость грохотки составляла 117,6 рубля, в сентябре — 123,7 рубля. Самый бюджетный вариант на полках магазинов представлен за 99 рублей. Стоимость яиц первой категории ежемесячно падала с апреля. К августу средняя цена составила 85,4 рубля, но в сентябре вновь поднялась до 109,4 рубля (+21,9%). Самое дешевое предложение обойдется в 79,9 рубля. Вторая категория подорожала на 14,1%. За месяц яйца С2 в среднем подорожали до 86,9 рубля. Наименьшая стоимость составила 69,9 рубля. В августе средняя стоимость была обозначена в 74,6 рубля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В сетевых магазинах Челябинской области стоимость яиц первой категории за месяц выросла на 21,9%. Согласно мониторингу цен URA.RU, 20 сентября за десяток С1 придется выложить 109,4 рубля. Меньше всего, на 4,9%, подорожали яйца отборной категории. В августе стоимость грохотки составляла 117,6 рубля, в сентябре — 123,7 рубля. Самый бюджетный вариант на полках магазинов представлен за 99 рублей. Стоимость яиц первой категории ежемесячно падала с апреля. К августу средняя цена составила 85,4 рубля, но в сентябре вновь поднялась до 109,4 рубля (+21,9%). Самое дешевое предложение обойдется в 79,9 рубля. Вторая категория подорожала на 14,1%. За месяц яйца С2 в среднем подорожали до 86,9 рубля. Наименьшая стоимость составила 69,9 рубля. В августе средняя стоимость была обозначена в 74,6 рубля.