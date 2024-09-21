Пожар на Ставрополье охватил заправку вслед за бензовозом

Огонь распространился на заправку от вспыхнувшего бензовоза на Ставрополье. Об этом сообщает Единая Дежурно-диспетчерская Служба Новоселицкого Муниципального района.
«Спасатели ликвидируют пожар на АЗС на Ставрополье. Мощный огонь перекинулся на заправку от вспыхнувшего бензовоза», — передает РИА Новости сообщение Единой Дежурно-диспетчерской службы и прикрепляет видео в своем telegram-канале.
Уточняется, что пожар скоро будет потушен. О пострадавших на данный момент неизвестно.
Ранее сообщалось, что на территории Ставрополья произошло возгорание бензовоза. Огонь также охватил два автомобиля.
Обновлено (23.00 по московскому времени): во время пожара пострадал один человек. Его состояние стабильно, передает врио главы округа Виктор Фетисов в своем Telegram
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