21 сентября 2024

Пожар на Ставрополье охватил заправку вслед за бензовозом

© Служба новостей «URA.RU»
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О пострадавших во время пожара на данный момент неизвестно
О пострадавших во время пожара на данный момент неизвестно Фото:

Огонь распространился на заправку от вспыхнувшего бензовоза на Ставрополье. Об этом сообщает Единая Дежурно-диспетчерская Служба Новоселицкого Муниципального района.

«Спасатели ликвидируют пожар на АЗС на Ставрополье. Мощный огонь перекинулся на заправку от вспыхнувшего бензовоза», — передает РИА Новости сообщение Единой Дежурно-диспетчерской службы и прикрепляет видео в своем telegram-канале.

Уточняется, что пожар скоро будет потушен. О пострадавших на данный момент неизвестно.

Ранее сообщалось, что на территории Ставрополья произошло возгорание бензовоза. Огонь также охватил два автомобиля. 

Обновлено (23.00 по московскому времени): во время пожара пострадал один человек. Его состояние стабильно, передает врио главы округа Виктор Фетисов в своем Telegram

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Огонь распространился на заправку от вспыхнувшего бензовоза на Ставрополье. Об этом сообщает Единая Дежурно-диспетчерская Служба Новоселицкого Муниципального района. «Спасатели ликвидируют пожар на АЗС на Ставрополье. Мощный огонь перекинулся на заправку от вспыхнувшего бензовоза», — передает РИА Новости сообщение Единой Дежурно-диспетчерской службы и прикрепляет видео в своем telegram-канале. Уточняется, что пожар скоро будет потушен. О пострадавших на данный момент неизвестно. Ранее сообщалось, что на территории Ставрополья произошло возгорание бензовоза. Огонь также охватил два автомобиля.  Обновлено (23.00 по московскому времени): во время пожара пострадал один человек. Его состояние стабильно, передает врио главы округа Виктор Фетисов в своем Telegram
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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