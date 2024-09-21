В Артемовском (Свердловская область) в доме на улице Суворова местным жителям приходится оплачивать коммунальные платежи за отопление несмотря на то, что батареи были срезаны. У некоторых жителей накопились долги за отопление на 50 тысяч рублей. Об этом сообщает Народный фронт Свердловской области.
«Вот уже несколько лет собственники квартиры не могут использовать свое жилье, так как батареи отопления были без согласования с ними срезаны, а счета за услугу продолжают поступать… В то же время коммунальные службы продолжают игнорировать устные обращения жильцов, не реагируя на их проблемы», — говорится в группе организации в соцсети «ВКонтакте».
По информации Народного фронта, в одной из квартир также нет холодной и горячей воды, протекает крыша, сгнили перекрытия и стены, а также распространена плесень. Представители организации обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку и взять ситуацию на контроль.
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