22 сентября 2024

Повар из Екатеринбурга рискнула накормить скандального шефа Ивлева

Светлана Брызгалова из Екатеринбурга снялась в шоу «Битва шефов»
© Служба новостей «URA.RU»
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Светлана Брызгалова поборется за звание лучшего повара России
Светлана Брызгалова поборется за звание лучшего повара России

Проект «Битва шефов» продолжает поиски главного кулинарного таланта России. В четвертом сезоне шоу Константин Ивлев и Ренат Агзамов снова собирают команды поваров, чтобы в кулинарной битве выявить лучших. Среди претендентов на победу оказалась 43-летняя Светлана Брызгалова из Екатеринбурга, рассказали URA.RU на телеканале «Пятница!».

«На кастинг в шоу Светлана принесла шах-плов с говядиной. Если ей удастся пройти кастинг шефов, она окажется в команде одного из них. Работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче», — поделились в пресс-службе телеканала.

Финалист, который останется в игре до последнего и одержит победу, принесет своему наставнику звание лучшего шефа. Будущее Светланы Брызгаловой в «Битве шефов» станет известно вечером 23 сентября.

Ранее 21-летний Владимир Бутов тоже стал участником шоу. Но звездные шефы раскритиковали екатеринбуржца в первом испытании и он покинул проект.

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Проект «Битва шефов» продолжает поиски главного кулинарного таланта России. В четвертом сезоне шоу Константин Ивлев и Ренат Агзамов снова собирают команды поваров, чтобы в кулинарной битве выявить лучших. Среди претендентов на победу оказалась 43-летняя Светлана Брызгалова из Екатеринбурга, рассказали URA.RU на телеканале «Пятница!». «На кастинг в шоу Светлана принесла шах-плов с говядиной. Если ей удастся пройти кастинг шефов, она окажется в команде одного из них. Работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче», — поделились в пресс-службе телеканала. Финалист, который останется в игре до последнего и одержит победу, принесет своему наставнику звание лучшего шефа. Будущее Светланы Брызгаловой в «Битве шефов» станет известно вечером 23 сентября. Ранее 21-летний Владимир Бутов тоже стал участником шоу. Но звездные шефы раскритиковали екатеринбуржца в первом испытании и он покинул проект.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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