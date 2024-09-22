Повар из Екатеринбурга рискнула накормить скандального шефа Ивлева

Светлана Брызгалова из Екатеринбурга снялась в шоу «Битва шефов»

23 сентября 2024 в 11:05 Размер текста - 17 +

Светлана Брызгалова поборется за звание лучшего повара России Фото предоставлено телеканалом «Пятница!» Проект «Битва шефов» продолжает поиски главного кулинарного таланта России. В четвертом сезоне шоу Константин Ивлев и Ренат Агзамов снова собирают команды поваров, чтобы в кулинарной битве выявить лучших. Среди претендентов на победу оказалась 43-летняя Светлана Брызгалова из Екатеринбурга, рассказали URA.RU на телеканале «Пятница!». «На кастинг в шоу Светлана принесла шах-плов с говядиной. Если ей удастся пройти кастинг шефов, она окажется в команде одного из них. Работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче», — поделились в пресс-службе телеканала. Финалист, который останется в игре до последнего и одержит победу, принесет своему наставнику звание лучшего шефа. Будущее Светланы Брызгаловой в «Битве шефов» станет известно вечером 23 сентября. Ранее 21-летний Владимир Бутов тоже стал участником шоу. Но звездные шефы раскритиковали екатеринбуржца в первом испытании и он покинул проект. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Проект «Битва шефов» продолжает поиски главного кулинарного таланта России. В четвертом сезоне шоу Константин Ивлев и Ренат Агзамов снова собирают команды поваров, чтобы в кулинарной битве выявить лучших. Среди претендентов на победу оказалась 43-летняя Светлана Брызгалова из Екатеринбурга, рассказали URA.RU на телеканале «Пятница!». «На кастинг в шоу Светлана принесла шах-плов с говядиной. Если ей удастся пройти кастинг шефов, она окажется в команде одного из них. Работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче», — поделились в пресс-службе телеканала. Финалист, который останется в игре до последнего и одержит победу, принесет своему наставнику звание лучшего шефа. Будущее Светланы Брызгаловой в «Битве шефов» станет известно вечером 23 сентября. Ранее 21-летний Владимир Бутов тоже стал участником шоу. Но звездные шефы раскритиковали екатеринбуржца в первом испытании и он покинул проект.