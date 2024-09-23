Ревизоры раскопали скандал в главном спортивном учреждении ХМАО, которое курирует вице-губернатор Елена Шумакова. У окружной службы контроля возникли вопросы к заказу дизайн-проектов интерьеров гостиницы «Олимпийская». Источник в политическом истеблишменте региона рассказал URA.RU, что закупка на 1,5 миллиона рублей была проведена с нарушениями учреждением «Юграмегаспорт», оперирующим ежегодно двумя миллиардами рублей.
«Картинки получены, но никак в дальнейшем не использовались, что говорит о неэффективных тратах бюджета. Аудиторов насторожил еще и тот факт, что договор с подрядчиками был заключен напрямую, а не через торги. Проверяющие усматривают в этом коррупционную составляющую. Информация передана в депспорта и депгослужбы для принятия решений. Нарушения ударят как по директору ЮМС Артему Сухарущенко, так и по его начальству — директору департамента спорта Софье Конух и вице-губернатору Елене Шумаковой в самое неподходящее время, когда формируется новый состав окружного правительства», — сообщает инсайдер.
В распоряжении редакции есть фотокопии подтверждающих документов. В прокуратуре округа журналисту агентства сообщили, что не в курсе ситуации, и проверка ведомством не проводилась.
Директор депспорта Конух в беседе с корреспондентом отказалась комментировать информацию, попросив обратиться за уточнениями в департамент внутренней политики. В ведомство направлен запрос, ответ на момент публикации не поступил.
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