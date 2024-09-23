В Ханты-Мансийске издадут книгу о подвигах земляков во времена ВОВ

В столице ХМАО издадут книгу «Ханты-Мансийск — Город трудовой доблести». В нее войдут истории югорчан, которые работали в тылу в годы Великой Отечественной войны.
«Ценные свидетельства о подвиге земляков во времена Великой Отечественной войны лягут в основу книги „Ханты-Мансийск — Город трудовой доблести“. Менее чем за год в архивный отдел окружной столицы передали 112 единиц хранения: награды, личные документы, письма», — сообщает официальная страница мэрии «Ханты-Мансийск. Онлайн».
Только за июль и август волонтеры Совета ветеранов окружной столицы нашли документы на 26 трудовых семей. Данные переданы в архивный отдел для оцифровки и дальнейшего хранения.
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