В Ханты-Мансийске издадут книгу о подвигах земляков во времена ВОВ

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В основу книги лягут истории югорчан, которые работали в тылу в годы Великой Отечественной войны.
В основу книги лягут истории югорчан, которые работали в тылу в годы Великой Отечественной войны. Фото:

В столице ХМАО издадут книгу «Ханты-Мансийск — Город трудовой доблести». В нее войдут истории югорчан, которые работали в тылу в годы Великой Отечественной войны.

«Ценные свидетельства о подвиге земляков во времена Великой Отечественной войны лягут в основу книги „Ханты-Мансийск — Город трудовой доблести“. Менее чем за год в архивный отдел окружной столицы передали 112 единиц хранения: награды, личные документы, письма», — сообщает официальная страница мэрии «Ханты-Мансийск. Онлайн».

Только за июль и август волонтеры Совета ветеранов окружной столицы нашли документы на 26 трудовых семей. Данные переданы в архивный отдел для оцифровки и дальнейшего хранения.

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В столице ХМАО издадут книгу «Ханты-Мансийск — Город трудовой доблести». В нее войдут истории югорчан, которые работали в тылу в годы Великой Отечественной войны. «Ценные свидетельства о подвиге земляков во времена Великой Отечественной войны лягут в основу книги „Ханты-Мансийск — Город трудовой доблести“. Менее чем за год в архивный отдел окружной столицы передали 112 единиц хранения: награды, личные документы, письма», — сообщает официальная страница мэрии «Ханты-Мансийск. Онлайн». Только за июль и август волонтеры Совета ветеранов окружной столицы нашли документы на 26 трудовых семей. Данные переданы в архивный отдел для оцифровки и дальнейшего хранения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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