Житель ХМАО избил до смерти прохожего за отказ дать закурить

Югорский районный суд приговорил к пяти годам колонии строгого режима 20-летнего мужчину, который до смерти избил незнакомца за то, что тот не дал ему закурить. Об этом сообщается в картотеке суда.
«Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть). Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщается в базе данных. Также подсудимый обязан выплатить матери погибшего компенсацию в 400 000 рублей.
Инцидент произошел летом 2023 года. Осужденный в пьяном виде возвращался из кафе, встретил в подъезде многоэтажки незнакомца и попросил у него сигарету. Тот ответил грубостью и оттолкнул от себя мужчину, после чего они начали драться. Когда конфликт был улажен, осужденный предложил потерпевшему пройти к нему в квартиру чтобы умыться, где между случайными знакомыми снова возникла ссора и драка. После потерпевший покинул квартиру и умер спустя некоторое время у себя дома. Осужденный признал вину.
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