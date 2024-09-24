В Екатеринбурге ищут эксперта по мемам на зарплату от 100 тысяч рублей. Скрин

В Екатеринбурге ищут специалиста по просмотру мемов на зарплату 100 тысяч рублей
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От соискателя требуют активный просмотр мемов, TikTok, смешных видео, в том числе с котиками Фото:

В Екатеринбурге на работу ищут специалиста по просмотру мемов на зарплату от 100 тысяч рублей. Вакансия появилась на сайте Careerspace.

«Объявляется набор в пояснительную бригаду», — указал работодатель в объявлении. Перед соискателем будут стоять такие задачи, как активный просмотр мемов, TikTok, анекдотов и каламбуров, смешных видео, в том числе с котиками, мониторинг актуальных событий и трендов, пополнение мемами рабочего чата.

Будущий сотрудник должен понимать, когда выложить мем, иметь большой архив знаний приколов, знать старые и локальные мемы. Необходима подписка на «Двач». Взамен, помимо зарплаты, соискателю обещают рост до «пояснительного бригадира», VPN для соцсетей, новый диван и годовой запас энергетических напитков.

Фото:

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В Екатеринбурге на работу ищут специалиста по просмотру мемов на зарплату от 100 тысяч рублей. Вакансия появилась на сайте Careerspace. «Объявляется набор в пояснительную бригаду», — указал работодатель в объявлении. Перед соискателем будут стоять такие задачи, как активный просмотр мемов, TikTok, анекдотов и каламбуров, смешных видео, в том числе с котиками, мониторинг актуальных событий и трендов, пополнение мемами рабочего чата. Будущий сотрудник должен понимать, когда выложить мем, иметь большой архив знаний приколов, знать старые и локальные мемы. Необходима подписка на «Двач». Взамен, помимо зарплаты, соискателю обещают рост до «пояснительного бригадира», VPN для соцсетей, новый диван и годовой запас энергетических напитков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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