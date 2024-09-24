В Екатеринбурге на работу ищут специалиста по просмотру мемов на зарплату от 100 тысяч рублей. Вакансия появилась на сайте Careerspace.
«Объявляется набор в пояснительную бригаду», — указал работодатель в объявлении. Перед соискателем будут стоять такие задачи, как активный просмотр мемов, TikTok, анекдотов и каламбуров, смешных видео, в том числе с котиками, мониторинг актуальных событий и трендов, пополнение мемами рабочего чата.
Будущий сотрудник должен понимать, когда выложить мем, иметь большой архив знаний приколов, знать старые и локальные мемы. Необходима подписка на «Двач». Взамен, помимо зарплаты, соискателю обещают рост до «пояснительного бригадира», VPN для соцсетей, новый диван и годовой запас энергетических напитков.
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