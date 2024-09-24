24 сентября 2024

Челябинский депутат Илле поддержал позицию Текслера по защите инвесторов

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение мандатов кандидатам, победившим на выборах в законодательное собрание. Челябинск, обертас сергей, илле евгений
Евгений Илле считает сокращение преференций для инвесторов нецелесообразным Фото:

Председатель комитета заксобрания Челябинской области по экономической политике и предпринимательству Евгений Илле поддержал позицию губернатора Алексея Текслера, направленную на защиту интересов инвесторов. Как сообщили в пресс-службе заксобрания, Илле считает, что неверно ограничивать налоговые льготы объемом вложенных инвесторами средств и их расходами на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

«Законопроект о таких ограничениях, предложенный Минфином, обсуждался на заседании комиссии Госсовета РФ. Председательствовавший на заседании комиссии губернатор Алексей Текслер высказал мнение, что ужесточение условий преференций для инвесторов может привести к их уходу из области. Также глава региона не согласился с предлагаемым подходом увязки преференций с объемом капиталовложений, пояснив, что не все проекты капиталоемкие, а особые экономические зоны создаются в том числе и ради решения определенных пространственных задач развития территорий и экономики в целом», — заявил Илле.

Поправки, предложенные Минфином, касаются инвесторов, которые являются резидентами территорий опережающего развития (ТОР) и особых экономических зон (ОЭЗ). Илле заявил, что депутаты комитета согласны с губернатором, что законопроект нуждается в серьезной доработке. Депутаты обсуждали законопроект и высказали замечания, которые направлены в комиссию Совета законодателей по вопросам экономической и промышленной политики.

В Челябинской области создано пять территорий опережающего развития. Целью их создания является привлечение инвестиций и повышение уровня и качества жизни жителей через создание новых рабочих мест.

Льготы для резидентов ТОР повышают доходность инвестпроектов и мотивируют бизнес к вложениям. По мнению Илле, предлагаемые в нынешней редакции законопроекта изменения несут риски повышения избыточной административной нагрузки на бизнес и ухудшают положение резидентов ТОР как налогоплательщиков.

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Председатель комитета заксобрания Челябинской области по экономической политике и предпринимательству Евгений Илле поддержал позицию губернатора Алексея Текслера, направленную на защиту интересов инвесторов. Как сообщили в пресс-службе заксобрания, Илле считает, что неверно ограничивать налоговые льготы объемом вложенных инвесторами средств и их расходами на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. «Законопроект о таких ограничениях, предложенный Минфином, обсуждался на заседании комиссии Госсовета РФ. Председательствовавший на заседании комиссии губернатор Алексей Текслер высказал мнение, что ужесточение условий преференций для инвесторов может привести к их уходу из области. Также глава региона не согласился с предлагаемым подходом увязки преференций с объемом капиталовложений, пояснив, что не все проекты капиталоемкие, а особые экономические зоны создаются в том числе и ради решения определенных пространственных задач развития территорий и экономики в целом», — заявил Илле. Поправки, предложенные Минфином, касаются инвесторов, которые являются резидентами территорий опережающего развития (ТОР) и особых экономических зон (ОЭЗ). Илле заявил, что депутаты комитета согласны с губернатором, что законопроект нуждается в серьезной доработке. Депутаты обсуждали законопроект и высказали замечания, которые направлены в комиссию Совета законодателей по вопросам экономической и промышленной политики. В Челябинской области создано пять территорий опережающего развития. Целью их создания является привлечение инвестиций и повышение уровня и качества жизни жителей через создание новых рабочих мест. Льготы для резидентов ТОР повышают доходность инвестпроектов и мотивируют бизнес к вложениям. По мнению Илле, предлагаемые в нынешней редакции законопроекта изменения несут риски повышения избыточной административной нагрузки на бизнес и ухудшают положение резидентов ТОР как налогоплательщиков.
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