24 сентября 2024

Отопительный сезон в Челябинске стартует 1 октября

© Служба новостей «URA.RU»
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Температурный режим в помещениях будут регулировать до наступления холодов
Температурный режим в помещениях будут регулировать до наступления холодов Фото:

Тепло в жилые дома Челябинска начнут подавать с 1 октября. Такое решение принято исходя из анализа прогноза погоды, сообщили 25 сентября в пресс-службе мэрии областного центра.

«С учетом прогноза погоды старт отопительного сезона запланирован на 1 октября. Как правило, запуск всей системы в городе занимает от пяти до семи дней», — сообщили в мэрии.

Температурный режим в жилых домах и учреждениях будет адаптирован исходя из изменений погоды. Если на улице сохраняется плюсовая температура, теплоснабжение будет настроено на сниженные параметры. С наступлением холодов мощность отопления увеличится, чтобы обеспечить комфортные условия для горожан.

Ранее сообщалось, что отопление подключили в больницах, школах и детских садах. Также глава региона Алексей Текслер объявил о старте отопительного сезона в 25 муниципалитетах Челябинской области.

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Тепло в жилые дома Челябинска начнут подавать с 1 октября. Такое решение принято исходя из анализа прогноза погоды, сообщили 25 сентября в пресс-службе мэрии областного центра. «С учетом прогноза погоды старт отопительного сезона запланирован на 1 октября. Как правило, запуск всей системы в городе занимает от пяти до семи дней», — сообщили в мэрии. Температурный режим в жилых домах и учреждениях будет адаптирован исходя из изменений погоды. Если на улице сохраняется плюсовая температура, теплоснабжение будет настроено на сниженные параметры. С наступлением холодов мощность отопления увеличится, чтобы обеспечить комфортные условия для горожан. Ранее сообщалось, что отопление подключили в больницах, школах и детских садах. Также глава региона Алексей Текслер объявил о старте отопительного сезона в 25 муниципалитетах Челябинской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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