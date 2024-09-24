Отопительный сезон в Челябинске стартует 1 октября

Тепло в жилые дома Челябинска начнут подавать с 1 октября. Такое решение принято исходя из анализа прогноза погоды, сообщили 25 сентября в пресс-службе мэрии областного центра.
«С учетом прогноза погоды старт отопительного сезона запланирован на 1 октября. Как правило, запуск всей системы в городе занимает от пяти до семи дней», — сообщили в мэрии.
Температурный режим в жилых домах и учреждениях будет адаптирован исходя из изменений погоды. Если на улице сохраняется плюсовая температура, теплоснабжение будет настроено на сниженные параметры. С наступлением холодов мощность отопления увеличится, чтобы обеспечить комфортные условия для горожан.
Ранее сообщалось, что отопление подключили в больницах, школах и детских садах. Также глава региона Алексей Текслер объявил о старте отопительного сезона в 25 муниципалитетах Челябинской области.
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