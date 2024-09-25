В ХМАО предприятия набирают слесарей на зарплату в 200 тысяч рублей

В Ханты-Мансийском автономном округе рабочий персонал может рассчитывать на зарплату более 200 тысяч рублей. Среди высокооплачиваемых сотрудников слесари и монтажники. Об этом URA.RU рассказали представители HeadHunter.
«Слесарю по ремонту нефтеперерабатывающего оборудования в ХМАО готовы платить от 200 тысяч рублей до вычета налогов. На похожую зарплату может рассчитывать и монтажник металлоконструкций в сфере строительства», — следует из исследования сервиса.
Подобную зарплатную вилку в Югре обещают механикам и автослесарям. Однако на такую оплату здесь в первую очередь могут рассчитывать специалисты, которые также будут выполнять административные функции.
Спрос на рабочий персонал за последний месяц в регионе вырос на 28%. А в сфере производства и сервисного обслуживания интерес югорских работодателей к новым кадрам подрос на 19%.
Ранее URA.RU рассказывало о рабочих вакансиях ХМАО с самой высокой зарплатой. Тогда речь шла о дальнобойщиках и машинистах.
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