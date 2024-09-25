25 сентября 2024

В ХМАО предприятия набирают слесарей на зарплату в 200 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Слесари в Югре могут получать от 200 тысяч рублей
Слесари в Югре могут получать от 200 тысяч рублей Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе рабочий персонал может рассчитывать на зарплату более 200 тысяч рублей. Среди высокооплачиваемых сотрудников слесари и монтажники. Об этом URA.RU рассказали представители HeadHunter.

«Слесарю по ремонту нефтеперерабатывающего оборудования в ХМАО готовы платить от 200 тысяч рублей до вычета налогов. На похожую зарплату может рассчитывать и монтажник металлоконструкций в сфере строительства», — следует из исследования сервиса.

Подобную зарплатную вилку в Югре обещают механикам и автослесарям. Однако на такую оплату здесь в первую очередь могут рассчитывать специалисты, которые также будут выполнять административные функции.

Спрос на рабочий персонал за последний месяц в регионе вырос на 28%. А в сфере производства и сервисного обслуживания интерес югорских работодателей к новым кадрам подрос на 19%.

Ранее URA.RU рассказывало о рабочих вакансиях ХМАО с самой высокой зарплатой. Тогда речь шла о дальнобойщиках и машинистах.

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В Ханты-Мансийском автономном округе рабочий персонал может рассчитывать на зарплату более 200 тысяч рублей. Среди высокооплачиваемых сотрудников слесари и монтажники. Об этом URA.RU рассказали представители HeadHunter. «Слесарю по ремонту нефтеперерабатывающего оборудования в ХМАО готовы платить от 200 тысяч рублей до вычета налогов. На похожую зарплату может рассчитывать и монтажник металлоконструкций в сфере строительства», — следует из исследования сервиса. Подобную зарплатную вилку в Югре обещают механикам и автослесарям. Однако на такую оплату здесь в первую очередь могут рассчитывать специалисты, которые также будут выполнять административные функции. Спрос на рабочий персонал за последний месяц в регионе вырос на 28%. А в сфере производства и сервисного обслуживания интерес югорских работодателей к новым кадрам подрос на 19%. Ранее URA.RU рассказывало о рабочих вакансиях ХМАО с самой высокой зарплатой. Тогда речь шла о дальнобойщиках и машинистах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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